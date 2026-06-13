Los descuentos en smartphones de gama alta suelen llamar la atención, pero pocas veces aparecen ofertas tan agresivas como esta. Amazon México ha reducido el precio de un Samsung Galaxy en hasta 15 mil pesos, permitiendo que los usuarios accedan a tecnología premium por una fracción de su costo original.

Con características avanzadas, un potente rendimiento y funciones diseñadas para quienes buscan lo mejor en movilidad, este dispositivo se perfila como una de las promociones más atractivas del momento.

Te contamos cuáles son sus especificaciones y por qué esta rebaja está dando de qué hablar.

El Samsung Galaxy que puedes encontrar a más de mitad de precio

Samsung Galaxy S25 Edge Plata

El Samsung Galaxy S25 Edge Plata de 256 GB es un smartphone premium que destaca por combinar un diseño ultradelgado con la potencia característica de la serie Galaxy S. Su acabado en color plata le aporta una apariencia elegante y moderna, mientras que su construcción ligera está pensada para quienes buscan comodidad sin renunciar a un dispositivo de alto rendimiento.

La pantalla Dynamic AMOLED 2X ofrece imágenes nítidas, colores vibrantes y una experiencia fluida gracias a su alta tasa de refresco. Ya sea para ver series, jugar videojuegos o navegar en redes sociales, el panel proporciona una calidad visual sobresaliente incluso en exteriores gracias a sus elevados niveles de brillo.

En el apartado de rendimiento incorpora un procesador de última generación optimizado para inteligencia artificial, multitarea y aplicaciones exigentes. Los 256 GB de almacenamiento brindan espacio suficiente para guardar miles de fotografías, videos, documentos y aplicaciones sin preocuparse por la capacidad disponible.

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Su sistema de cámaras está diseñado para capturar imágenes detalladas y videos de gran calidad en distintas condiciones de iluminación. Además, las funciones impulsadas por Galaxy AI facilitan tareas como la edición fotográfica, la búsqueda inteligente y la optimización automática de las tomas.

La batería ofrece autonomía para acompañar una jornada completa de uso, mientras que la carga rápida permite recuperar energía en menos tiempo. También incorpora conectividad 5G, resistencia al agua y al polvo, así como integración con el ecosistema Galaxy para una experiencia más completa entre dispositivos Samsung.

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