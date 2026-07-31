En México, la forma de solicitar, administrar y entender un crédito ha cambiado al ritmo del smartphone. Si hace algunos años las aplicaciones financieras servían principalmente para consultar saldos o realizar transferencias, hoy se han convertido en el principal punto de contacto entre los usuarios y su dinero.

En ese escenario, la apuesta de las plataformas ya no está únicamente en sumar funciones, sino en ofrecer experiencias más simples, transparentes y fáciles de comprender.

Para Hernán Cieri, director de Marketing de NOVACARD, el cambio responde a una transformación en las expectativas de los usuarios, quienes buscan herramientas que les permitan tener mayor control sobre sus finanzas sin enfrentarse a procesos complicados o a un lenguaje difícil de entender.

"Hoy el reto es reducir la complejidad. Una buena aplicación financiera organiza la información de forma clara, permite entender qué está pasando con el dinero en tiempo real y facilita la toma de decisiones sin exigir conocimientos financieros especializados", señala en entrevista.

El directivo explica que una experiencia bien diseñada no solo facilita el uso cotidiano de un producto financiero, sino que también fortalece la confianza de las personas. Cuando el usuario entiende cómo funciona la app, agrega, se siente más seguro para utilizarlo y tomar mejores decisiones sobre su dinero.

Leer también: Del espacio a los videojuegos, así fue el Snapdragon Bootcamp

[Publicidad]

Menos funciones y más claridad

La digitalización de los servicios financieros también ha cambiado la manera en que se desarrollan las aplicaciones. Para Cieri, trasladar un trámite presencial a una pantalla ya no es suficiente, el desafío consiste en rediseñar toda la experiencia para que sea intuitiva de principio a fin.

En ese contexto, señala que los usuarios esperan resolver prácticamente todo desde el celular, como solicitar un producto, administrarlo, consultar información y recibir apoyo cuando lo necesiten. La clave está en eliminar la incertidumbre mediante procesos claros y acompañamiento cuando sea necesario.

El mismo principio aplica al desarrollo de nuevas herramientas. Más que incorporar funciones por tendencia, la prioridad es responder a necesidades reales.

[Publicidad]

"La innovación solo tiene sentido cuando resuelve una necesidad concreta o facilita la vida de las personas. En muchos casos, el verdadero reto es decidir qué no agregar para mantener una plataforma simple, intuitiva y útil", opina Cieri.

Desde esa perspectiva, la personalización también cambia de enfoque. En lugar de anticiparse a cada movimiento del usuario, la tecnología debe ofrecer información útil en el momento adecuado, como recordatorios, herramientas para comprender los hábitos de gasto o elementos que ayuden a administrar mejor el crédito, siempre respetando la privacidad y la autonomía de las personas.

La tecnología financiera apuesta por aplicaciones simples, transparentes y seguras. Foto: Pexels

Transparencia y seguridad ganan protagonismo

Otro de los cambios más visibles es la forma en que las plataformas presentan la información financiera. Durante años, los estados de cuenta y los términos especializados dificultaron que muchas personas entendieran el funcionamiento de sus créditos.

[Publicidad]

Hoy, explica Cieri, la tecnología permite mostrar movimientos en tiempo real, utilizar un lenguaje más sencillo y organizar la información para que cualquier usuario pueda comprenderla sin conocimientos financieros especializados.

La evolución también alcanza a la seguridad. Un ejemplo es la decisión de eliminar los números impresos de las tarjetas físicas, con el objetivo de reducir la exposición de datos sensibles en caso de pérdida, robo o uso indebido.

En paralelo, el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) abre nuevas posibilidades para mejorar la atención al cliente, aunque el directivo considera que su papel debe ser complementario.

[Publicidad]

"La mejor experiencia no es la que sustituye a las personas por inteligencia artificial, sino la que combina lo mejor de ambos: la velocidad de la tecnología y el criterio humano cuando realmente aporta valor", indica.

Un futuro con experiencias más inteligentes

De cara a los próximos años, Cieri prevé que los servicios financieros serán cada vez más automatizados y conversacionales gracias al avance de la IA. Sin embargo, considera que el verdadero cambio no dependerá de la interfaz, sino de la experiencia que reciban los usuarios.

Las personas, afirma el experto, seguirán buscando tres elementos esenciales al momento de gestionar su dinero: claridad, confianza y control. En ese sentido, la evolución tecnológica no bastará con añadir más funciones, sino en hacer que los productos financieros sean cada vez más fáciles de entender y utilizar.

[Publicidad]

Leer también: Es hora de apartar el celular un momento con estos gadgets

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters