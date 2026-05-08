Realme quiere competir por la atención de los jóvenes mexicanos con un smartphone que pone el foco en la fotografía móvil, la inteligencia artificial (IA) y el diseño.

La compañía presentó en México el nuevo Realme 16 Pro+, un dispositivo que busca destacar en el terreno del e-commerce gracias a una combinación de una cámara de 200 megapíxeles, batería de larga duración y funciones impulsadas por IA.

Durante la presentación, Johnny Lee, director de marketing de Realme México, explicó que la marca apostará de lleno por las ventas en línea para esta generación. La idea, dijo, es ofrecer un dispositivo competitivo en precio sin sacrificar sus características.

El teléfono llega con un procesador Snapdragon 7 generación 4, memoria RAM LPDDR5X de hasta 12 GB y almacenamiento de hasta 512 GB. Además, incorpora una batería de 7 mil mAh con carga rápida de 80W, un apartado que la marca considera clave para un público acostumbrado a consumir video, redes sociales y videojuegos durante buena parte del día.

Pero más allá de las especificaciones, Realme dejó claro que el verdadero protagonista del 16 Pro+ es la cámara.

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Una cámara pensada para acercarse más

El dispositivo integra un sensor Samsung HP5 de 200 megapíxeles acompañado de un telefoto de 50 MP con zoom óptico de 3.5x y capacidades de acercamiento digital de hasta 120x.

En la presentación, el fotógrafo mexicano Bernardo Buendía mostró cómo utilizó el equipo para capturar escenas de la Ciudad de México sin recurrir a cámaras profesionales. Desde retratos callejeros hasta fotografías nocturnas y tomas de larga distancia, Buendía aseguró que el celular logró reemplazar buena parte del equipo que normalmente transporta en una maleta que pesa 18 kilos.

Buendía destacó especialmente el desempeño del zoom y el modo retrato. Según explicó, la distancia focal de 3.5x ayuda a obtener retratos más naturales, evitando la distorsión típica de las selfies tomadas demasiado cerca con lentes angulares.

“Es más una cámara con celular que un celular con cámara”, resumió el fotógrafo.

Realme también hizo énfasis en su alianza con LumaColor, un sistema que promete mejorar tonos de piel, manejo de luces y sombras, así como la consistencia del color en diferentes escenarios. La intención es ofrecer fotografías más cercanas a la realidad, incluso en situaciones de poca luz o con iluminación complicada.

Para Erwin Santiago, head of marketing y comercial para Centroamérica y PR manager para México, el enfoque fotográfico responde directamente a lo que busca el público joven.

“La gente joven ya no está tan casada con las marcas. Lo que quiere es que sea un dispositivo que cumpla con lo que necesita”, explicó Santiago en entrevista durante el lanzamiento.

El directivo también aseguró que el desarrollo de esta generación estuvo respaldado por años de investigación y análisis de hábitos de consumo.

“Todo esto lo hemos hecho con una data detrás. Esta data nos ha ayudado a entender precisamente qué es lo que está buscando el mercado joven”, señaló.

El nuevo smartphone de Realme llega con una cámara de 200 MP y un diseño pensado para usuarios jóvenes. Foto: Realme

Diseño ligero y resistencia extrema

El 16 Pro+ mantiene una estética llamativa. El dispositivo llega en colores Master Gold y Master Grey con una textura inspirada en materiales orgánicos desarrollada junto al diseñador japonés Naoto Fukasawa.

La marca asegura que el acabado busca transmitir una sensación suave al tacto y mayor comodidad en el uso diario. A pesar de integrar una batería grande, el smartphone pesa 198 gramos y tiene un grosor de 8.49 mm.

Otro punto fuerte es la resistencia. El equipo cuenta con certificación IP69 Pro contra agua y polvo, además de protección Gorilla Glass 7i en pantalla.

Asimismo, la pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas ofrece tasa de refresco de hasta 144 Hz y un brillo máximo de 6500 nits, características pensadas para mejorar la experiencia al consumir contenido multimedia o jugar en exteriores.

IA, redes sociales y un público joven

La estrategia de Realme para esta generación no se limita al hardware. La empresa explicó que realizó miles de entrevistas con usuarios jóvenes para entender cómo usan sus teléfonos y qué esperan de ellos.

De ahí surgieron campañas como Realme Talent MX, enfocadas en música, deportes, fotografía y creación de contenido. La marca incluso ha trabajado con cantantes, futbolistas y directores emergentes para acercarse a una generación menos interesada en la fidelidad a una marca y más enfocada en obtener herramientas útiles para su día a día.

“El enfoque es acercarnos a los jóvenes”, dijo Santiago. “Sabemos que les gusta disfrutar, compartir imágenes y celebrar con sus amigos”.

El 16 Pro+ también incorpora funciones de IA para edición de video y fotografía, como AI Instant Clip, y modos automáticos para optimizar escenas y retratos.

Con esta apuesta, Realme busca posicionarse entre los usuarios jóvenes que priorizan cámara, batería y diseño sin dar el salto a dispositivos de gama premium mucho más costosos. El equipo ya se encuentra disponible a un precio de 12 mil 499 pesos.

En un mercado donde las redes sociales se han convertido en la principal vitrina personal, el zoom, el retrato y la IA parecen ser las armas con las que la marca quiere llamar la atención.

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