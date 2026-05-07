Qualcomm anunció el lanzamiento de dos nuevas plataformas móviles que buscan elevar la experiencia en la gama media de smartphones: Snapdragon 6 Gen 5 y Snapdragon 4 Gen 5. Ambas propuestas apuestan por mejoras en rendimiento, eficiencia energética y conectividad, con miras a integrarse en dispositivos comerciales durante la segunda mitad de 2026.

La estrategia de la compañía se centra en llevar capacidades avanzadas, tales como inteligencia artificial, gaming fluido y redes de última generación a un mayor número de usuarios, en un mercado donde la gama media concentra buena parte de la demanda global.

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Snapdragon 6 Gen 5: IA y rendimiento

El Snapdragon 6 Gen 5 se posiciona como la opción más robusta de este anuncio. Integra mejoras en desempeño que se traducen en hasta 20% más rapidez en apertura de aplicaciones y una reducción de 18% en interrupciones visuales en pantalla.

Uno de sus principales diferenciales está en la incorporación de funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA), especialmente en el apartado fotográfico. Entre ellas destacan capacidades como zoom asistido por IA de hasta 100x y mejoras en captura nocturna, orientadas a obtener imágenes más nítidas en condiciones complejas.

Qualcomm renueva la gama media con Snapdragon 6 Gen 5 y Snapdragon 4 Gen 5. Imagen: Qualcomm

En entretenimiento, el chip promete una experiencia de juego más inmersiva gracias a un incremento de 21% en el rendimiento gráfico y tecnologías enfocadas en mantener tasas de cuadros estables sin sacrificar batería.

A nivel de conectividad, incorpora compatibilidad con Wi-Fi 7 y 5G Release 17, además de Bluetooth 6.0, lo que apunta a velocidades más altas y conexiones más estables en múltiples escenarios.

Snapdragon 4 Gen 5: lo esencial da un paso adelante

Por su parte, el Snapdragon 4 Gen 5 busca democratizar características que antes estaban reservadas a segmentos superiores. Este procesador introduce mejoras significativas en fluidez, con hasta 43% más rapidez en apertura de apps y 25% menos interrupciones en pantalla.

En gaming, destaca por llevar por primera vez a la serie 4 soporte para juegos a 90 cuadros por segundo, acompañado de un aumento de hasta 77% en el rendimiento de la GPU.

También refuerza la conectividad con soporte para 5G de doble SIM activa (DSDA), permitiendo mantener dos líneas en redes de alta velocidad simultáneamente, además de integrar optimizaciones para mantener una conexión estable incluso en entornos exigentes.

Qualcomm renueva la gama media con Snapdragon 6 Gen 5 y Snapdragon 4 Gen 5. Imagen: Qualcomm

En fotografía, si bien se trata de un enfoque más básico frente a su hermano mayor, incluye funciones automatizadas como detección de rostros, estabilización de imagen y ajustes inteligentes para facilitar capturas de buena calidad sin intervención avanzada del usuario.

Disponibilidad y fabricantes

Con este lanzamiento, Qualcomm refuerza su apuesta por cerrar la brecha entre la gama media y los segmentos premium. Mientras el Snapdragon 6 Gen 5 apunta a usuarios que buscan funciones avanzadas como fotografía con IA y conectividad de última generación, el Snapdragon 4 Gen 5 se enfoca en ofrecer una experiencia sólida y equilibrada para el uso diario.

Qualcomm confirmó que ambas plataformas estarán presentes en dispositivos de fabricantes como OPPO, realme, REDMI y Honor a partir de la segunda mitad de 2026.

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