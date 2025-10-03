La conferencia matutina de este viernes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó de manera inusual ya que no hubó sesión de preguntas y respuestas para los medios de comunicación.

El motivo fue la participación especial de jóvenes intérpretes del programa México Canta, cuya final se celebrará el próximo 5 de octubre en la Ciudad de México.

Al inicio del encuentro, la mandataria destacó la importancia de impulsar el talento nacional y brindar espacios a nuevas generaciones de artistas.

Posteriormente, varios de los participantes del concurso interpretaron piezas musicales en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, lo que dio un carácter distinto a la tradicional conferencia.

Lee también FOTOS: Violenta marcha del 2 de octubre; saquean, vandalizan y agreden a policías y prensa

Sin embargo, al finalizar el acto y sin previo aviso, Sheinbaum decidió no dar la palabra a los reporteros, como acostumbra cada mañana: "Yo creo que ya cerramos la conferencia".

La decisión generó incomodidad entre representantes de distintos medios, quienes intentaron lanzar cuestionamientos sobre los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre, cuando una marcha conmemorativa del movimiento estudiantil derivó en disturbios en el Zócalo capitalino.

Entre gritos de los reporteros que buscaban respuesta sobre las acciones del gobierno frente a los daños y detenciones registradas, la presidenta se retiró del salón sin emitir comentarios adicionales: "Ya ya ya ya mañana", esto luego de tomarse una fotografía con los intérpretes de México Canta.

La omisión de la sesión de preguntas marcó un contraste con la dinámica habitual de las conferencias, donde temas de coyuntura nacional suelen ocupar la mayor parte del diálogo con la prensa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr