Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Funcionarios de Aduanas falsificaron documentos para devolver mercancía ilegal con valor de 500 millones de pesos que había sido decomisada en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En complicidad con agentes aduanales, autoridades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) devolvieron en agosto pasado 33 contenedores a empresas mexicanas dedicadas a la importación ilegal de productos chinos, entre ellos calzado y textiles.

Entre el 13 y el 24 de agosto pasado, la Agencia Nacional de Aduanas de México decomisó 123 contenedores de mercancía ilegal procedente de China en Lázaro Cárdenas, Michoacán, equivalentes a mil 224 millones de pesos.

En el decomiso se detectaron más de 506 millones de pesos en calzado y 654 millones de pesos en textiles y todo esto fue anunciado por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, en una conferencia; expuso que lo incautado sería enviado al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

Sin embargo, unos días después, funcionarios de la ANAM, en complicidad con agentes aduanales lograron devolver 33 de 123 contenedores con productos de procedencia china de las industrias del calzado y textil, valuados en unos 500 millones de pesos.

De acuerdo con una investigación de EL UNIVERSAL, para regresar la mercancía funcionarios gubernamentales de la aduana y agentes aduanales falsificaron un oficio de devolución de mercancía, para que seis empresas recuperaran esos contenedores con productos importados de China. Las empresas beneficiadas son Altec Manufacturas, Alista Imports, Lam Business, Ensenada Textiles, Textiles Gael, y ATMpacks.

Al ser cuestionadas sobre el tema, autoridades de la ANAM reconocieron la existencia del esquema de fraude.

El titular de la ANAM, Marín Mollinedo, aseguró a El Gran Diario de México que la agencia a su cargo ya dio de baja a los agentes, aunque no reveló nombres y número de involucrados “por la secrecía de la indagatoria”, ya que, aseguró, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

“Tenemos identificado este fraude y ya se actuó, estamos cerrándoles por todos lados a los contrabandistas, a los funcionarios, porque tenemos que reconocer que hay funcionarios que han actuado de manera no ética y que desprestigian el trabajo de los trabajadores de la ANAM que sí están haciendo las cosas correctamente. Estamos investigando a los involucrados y ya se hizo enseguida el oficio de cancelación y la dirección jurídica define si realmente incurrieron en causas graves”, declaró.

Alejandro Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera, apuntó que a las empresas mencionadas “ya las tenemos identificadas, son de las mayores contrabandistas de productos chinos y gran parte de sus operaciones son simuladas”.

Explicó que Altec Manufacturas, Alista Imports, Lam Business, Ensenada Textiles, Textiles Gael y ATMpacks son investigadas y están en proceso para su desincorporación del registro nacional de importadores. Dijo que en agosto pasado, los 33 contenedores que habían asegurado previamente en un operativo “fueron sacados con un oficio de manera ilegal que emitió el director general de operación aduanera.

“Alguien elaboró un oficio en el que se facultaba, de manera un poco turbia, que salieran esas mercancías sin autorización. Fueron sacadas de manera ilícita por funcionarios que ya fueron desvinculados de la agencia y ya iniciamos responsabilidades contra los servidores públicos”.

De acuerdo con las declaraciones de Márquez Hernández, el oficio apócrifo fue emitido por el director general de Operación Aduanera, el almirante Felipe Solano Armenta. Se trata de un oficial de la Secretaría de Marina retirado, quien en enero de 2025 fue designado como director de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en el puerto de Progreso, Yucatán.

El almirante ya había estado al mando de la 13a. Zona Naval, del 1 de junio de 2014 al 16 de julio de 2016, y se retiró con 46 años de trayectoria en la Semar.

Solano Armenta es padre del titular de la Capitanía Regional de Puertos, capitán de fragata José Alberto Solano Claustro, quien en 2025 fue transferido a otra área.

Del total de los contenedores 20 pertenecen a Altec Manufacturas S.A. de C.V., uno a Alista Imports SAPI de C.V.. otro a Lam Business & Consulting Center S.A. de C.V., tres más a Ensenada Textiles S de RL de C.V., cuatro a Textiles Gael S de RL de C.V., y otros cuatro más pertenecen a ATMpacks S.A. de C.V.

Aunque se desconoce el monto total de la mercancía devuelta mediante el mencionado fraude, se tiene como referencia el megadecomiso ocurrido en agosto también en el puerto de Progreso, de 123 contenedores de mercancía china que entró de contrabando al país, por un monto superior a los mil 224 millones de pesos.

Tomando en cuenta que los 33 contenedores devueltos equivalen a más de una cuarta parte de esa mercancía, el monto de lo devuelto sumaría aproximadamente unos 500 millones de pesos.