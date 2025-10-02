Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

Pese al fortalecimiento del combate al huachicol a través de operativos en todo el país, varias empresas siguen cometiendo este ilícito.

Los pasados lunes y martes, el gabinete de seguridad federal hizo un nuevo decomiso en las aduanas de Matamoros y de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de cinco ferrotanques que contenían 750 mil litros de combustible ingresado al país de manera ilegal.

La empresa propietaria de los ferrotanques es L.E. International Fuel Supply, S.A. de C.V., con sede en la Ciudad de México, pero cuyos dueños son Steven Mark Mcnear y Laura Jordan Mcnear, hermanos empresarios extranjeros.

Empresa creada en México con dueños estadounidenses

Las investigaciones del gabinete federal detectaron que la empresa lograba ingresar el huachicol de contrabando con la ayuda de autoridades aduanales en México, que presuntamente hacían pasar el combustible como gasolina o diesel de baja calidad. La investigación del ilícito contra dicha empresa viene desde 2023, y hay información de que el mismo modus operandi lo aplicó para trasladar huachicol con pipas, buques y ferrotanques.

De acuerdo con la investigación de EL UNIVERSAL, L.E. International Fuel Supply, S.A. de C.V., se dio de alta ante el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía (SE) el 19 de julio de 2017, con sede en Pedregal 24 piso 12, un edificio dedicado a la renta de oficinas en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Se registró como una empresa dedicada al “comercio en general”, incluyendo la importación, exportación, compra, venta, almacenamiento, transporte, producción, mezcla, empaque, distribución, venta al por menor y comercialización de todo tipo de bienes y mercancías, incluyendo petróleo crudo, gas natural, gas natural licuado, gas licuado de petróleo, gasolina, diesel, aceite combustible, combustible para aviones y, en general, cualquier tipo de productos petrolíferos, productos refinados, petroquímicos e hidrocarburos.

Sin embargo, desde su constitución la empresa ha realizado un sinnúmero de movimientos que llamaron la atención de las autoridades.

En ocho años, los dueños han designado a tres representantes legales, siendo estos Laura Hopkins Valenzuela, Juan Riestra Ramírez, y desde el 6 noviembre de 2024, César Parada Freyssinier, un joven de 25 años que al momento de su nombramiento declaró ser de nacionalidad mexicana, originario del Estado de México, soltero, y estudiante. La empresa ha registrado a 34 apoderados legales, sin que se conozcan los motivos de la inusual rotación de abogados.

El primero de ellos fue Marcial Díaz Ibarra, quien se registró como apoderado legal el 19 septiembre de 2017; casi dos años después, el 29 de enero de 2019, se dio de baja a Marcial y se nombró como apoderado legal a Gilberto Eduardo Sesma Tiburcio; el 27 de octubre de 2022 se despidió a Sesma para nombrar a los abogados Gonzalo Ruiz Ramírez y Adalberto Fuentes Martínez.

Desde entonces a la fecha, se designó y se despidió a 29 abogados más; actualmente, el apoderado legal es un abogado de nombre Carlos Alfredo Elizondo Loredo.

Dueños tienen empresas en EU

Pese a que L.E. International Fuel Supply, S.A. de C.V., está registrada en la República Mexicana y tiene oficinas en la capital del país, los dueños nacieron, viven y tienen empresas en Estados Unidos.

Laura Jordan Mcnear, de 58 años, reside en Houston Texas, y es dueña de 20% de la empresa con un total de 10 mil acciones.

La mujer es presidenta de DDJ Inversiones, una empresa dedicada a los servicios y el comercio.

Por su parte, Steven Mark Mcnear, de 65 años, es dueño de 80% de la empresa con 40 mil acciones. En el Registro de Comercio se reportó como “ciudadano estadounidense nacido en el estado de Colorado, Estados Unidos de América, casado, empleado, con fecha de nacimiento el día 1 de mayo del año 1960, con domicilio en Estados Unidos de América”, se asienta en los documentos oficiales.

Además de L.E. International Fuel Supply, S.A. de C.V., Mark Mcnear es presidente de Grupo de Gestión TJM-SMM; socio de Inversión de TJM-SMM; ejecutivo de Industrias Petroleras Coloniales INC; vicepresidente de Armarketing INC; vicepresidente de Compañía de Envío ARM, INC, y vicepresidente de Corporación de Gas Natural Aectra, todas con sede en Estados Unidos.

Tras el decomiso del combustible ilegal, el gabinete de seguridad continúa con las investigaciones y alista consecuencias jurídicas y legales contra los responsables de las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo,Tamaulipas, involucrados en este delito.