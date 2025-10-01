La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el desgaste de la figura del senador Adán Augusto López “viene de los medios”, e insistió en que “tiene que haber pruebas” ante el caso de su exsecretario de Seguridad cuando era gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 1 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo garantizó “cero impunidad”, luego de que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo en su comparecencia en el Senado que “si alguien cruza la línea en el cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias”.

“Siempre hemos dicho: cero impunidad”, declaró al acusar “ironía” y “cinismo” de la oposición, y al también señalar al coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.

“En el caso de Adán, en cualquier otro caso de alguna gente de Morena que esté involucrado en un acto ilícito, pues tiene que responsabilizarse frente a la Fiscalía”, refirió*.

Aseveró la Presidenta que en el caso de huachicol fiscal, que involucra a la Secretaría de Marina, fue su gobierno el que hizo la investigación, se pidieron órdenes de aprehensión e incluso hay detenidos.

Indicó que en el caso de Adán Augusto y Hernán Bermúdez, la Fiscalía de Tabasco y la Fiscalía General de la República hicieron las investigaciones, además que participó el gabinete de Seguridad. Acusó que se quiere politizar el tema.

Repitió que cuando Adán Augusto gobernó Tabasco, disminuyeron todos los delitos. Mencionó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió la destitución del líder de “La Barredora”.

“Si hay pruebas, se va a proceder por parte de la Fiscalía, nosotros no vamos a intervenir para que no se proceda. O sea, son detenciones en el gobierno, debido a delitos que se encuentran durante nuestra administración, no del pasado, durante nuestra administración”, destacó.

“¿Usted cree que (Adán Augusto) todavía le aporta al movimiento, que sea líder de los senadores?”, se le preguntó.

“Esa es otra cosa y tienen que decidirlo los senadores”, contestó al exponer una encuesta que le da 78% de aprobación a un año de gobierno.

“¿Adán le sigue aportando al movimiento?”, se le insistió.

“Eso es algo que no tengo que decidir yo, porque están acostumbrados todos al viejo priismo, ahora que está de moda con la nueva serie que sacó Televisa. Están acostumbrados al dedazo, te quito, te pongo, muevo, jalo, quito, a que el presidente decía todo.

“Tiene que haber pruebas. ¿Y el desgaste de qué viene? Pues de todos los medios que han estado generando esta;”, dijo.

“Hay una responsabilidad política”, se le mencionó.

“Pues sí, pero tiene que haber pruebas, tiene que haber pruebas, tiene que haber pruebas”, comentó Sheinbaum Pardo al criticar a los medios de comunicación.

“Pero Adán está en la polémica total en todos los medios”, se le insistió.

“Sí, pero tiene que haber pruebas, tiene que haber pruebas”, continuó la titular del Ejecutivo federal.

