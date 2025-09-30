El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, afirmó que "el que nada debe, nada teme" al señalar que está acostumbrado a estar en medio del ojo mediático desde su gestión como gobernador en Tabasco.

"Soy un viejo político que está acostumbrado a esto. Desde siempre, desde que estábamos allá, haciendo nuestro trabajo en Tabasco, era de tiro por viaje", declaró.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Adán Augusto señaló que ha tratado de ser eficaz a su movimiento y lo ha logrado, por lo que no considera que se haya vuelto una carga para Morena, pues aseguró que tiene el apoyo de sus compañeros.

El legislador morenista declaró que el hecho de que no todos externen su apoyo, se debe a que existe un estilo de hacer las cosas en el movimiento; sin embargo, reiteró que lo apoyan muchos de ellos. "Yo sigo haciendo mi trabajo, trabajo político [...] Haciendo la tarea que me corresponde para abonarle al movimiento".

Sobre esa misma línea, acusó que esto es una estrategia definida por la derecha, por grupos de interés. "Es su manera de cobrar cuentas, a mí no me preocupa, no me ocupa, ¿tú crees que me va a preocupar lo que diga Alejandro Moreno? No".

Al ser cuestionado sobre la exposición de su información fiscal por parte de alguien de "adentro", aseveró que el documento que muestran de origen está modificado, en ánimo de ponerlo en evidencia sobre hechos que no son verdad. Detalló que en la portada está un ingreso que no declaró, por eso él lo hizo público sus declaraciones patrimoniales del ejercicio 2023 y 2024.

Reiteró que lo presentado recientemente en los resúmenes de su declaración, no dijo que eso fuera la cifra final, sino que se veían los pagos parciales.

"Desde mi teléfono hago, en la aplicación del banco, me da mi recibo y lo turno al contador. [...] No, nunca le he debido un centavo al fisco", dijo.

Conflicto de interés durante la gestión de Adán Augusto en Tabasco

Aseguró que cuando era secretario de Gobernación no dio servicios notariales, pues tenía licencia al cargo. Mencionó que nunca ha habido un conflicto de interés en ningún momento mientras ha estado en un cargo de elección popular.

Acusó que inventaron una compañía que dicen que tenía contratos en Tabasco durante su gestión en Tabasco; sin embargo, declaró que se dio a la tarea de investigarla y aclaró que ni siquiera está dada de alta en el padrón de proveedores de gobierno, ni de proveedores de obras o prestadores de servicios.

No hay "fuego amigo": Adán Augusto

El morenista coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la inexistencia de "fuego amigo" en su contra, obstante, declaró que sabe de quién es y de quién vienen los señalamientos que le han hecho, pero lo revelará en su momento.

En otro tema, contó que tiene comunicación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y no se ha reunido con él entre julio y septiembre.

"Siempre estamos al pendiente de él, como hemos hecho toda la vida", acotó.

Sobre Hernán Bermúdez dijo que nunca tuvo información o no supo de alguna denuncia o investigación previo a la revelación de que el exsecretario de Seguridad en Tabasco era líder de la organización delictiva "La Barredora".

Ratificó que, de ser nuevamente un gobernador en funciones y tuviera que nombrar a un secretario de Seguridad Pública, no nombraría a Bermúdez Requena, pero "le deseo que afronte su proceso y que le vaya bien", concluyó.

