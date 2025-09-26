Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado de la República, aseguró que es falso que no haya declarado la recepción de 79 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024, y afirmó que se trata de un “ataque de la derecha conservadora”.

En conferencia de prensa, explicó que en 2023 obtuvo un total de ingresos por 22 millones 626 mil 398 pesos, y en 2024 presentó un activo en estado de posición financiera de 24 millones 539mil 998 pesos por prestación de servicios profesionales, salvo dos capítulos.

Aunado a ello, detalló que el año pasado recibió otros ingresos con lo cual se elevaron sus ingresos a alrededor de 56 millones de pesos, derivado de una herencia paterna que se encontraba en juicio en Estados Unidos.

“Recibí, después de un largo juicio en los Estados Unidos, dos pagos, dos transferencias que me los depositaron en unas cuentas radicadas, una en Wells Fargo (Bank) y otras del banco PNC en los Estados Unidos, en la ciudad de Houston, producto de una herencia de mi padre, que mantenía una inversión en ese país, eso está en mis declaraciones patrimoniales”, expresó.

Y añadió que actualmente “tenemos otro juicio por un depósito que nuestra madre en vida mantuvo durante muchos años en los Estados Unidos, y que está el litigio, como también está en litigio un departamento en la ciudad de Houston, Texas, que también es producto de, digamos, de la herencia familiar”.

Al legislador morenista también se le acusó de recibir 8.9 millones de pesos de GH Servicios Empresariales, empresa calificada como “fantasma, y explicó que ésta tuvo un “contratiempo de tipo fiscal” en 2016, el SAT determinó la suspensión de los sellos de facturación, pero después de un juicio se le restituyó el uso del sello digital, el 19 de julio del 2018.

Aseguró que los recursos recibidos fueron parte de un pago por servicios profesionales que les prestó, y que “es probable que sí lo haya recibido, está mi declaración patrimonial, no es ningún delito que yo hubiese recibido cuenta, ni de ninguna empresa, de ninguna persona física con operaciones lícitas en el país”.

Finalmente, refirió que las acusaciones en su contra no forman parte de un “fuego amigo”, y que sabe quienes son los autores, pero no dio nombres.

“Yo soy, pues un político ya de vieja data, y estoy acostumbrado a todas estas cosas, yo sí sé de parte de quién y de quienes, sé por qué lo hacen, pero como decimos allá en el pueblo: a todo santo le llega su capillita, y todo va a tener su tiempo”.

