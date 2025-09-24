Como una mera propaganda política, calificó el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, la demanda interpuesta por la dirigencia nacional del PRI en Estados Unidos, en contra del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández.

Y es que, el dirigente tricolor, Alejandro Moreno, denunció formalmente ante la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol, contrabando y lavado de dinero.

Inquirido también sobre la vinculación a proceso del exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, May Rodríguez llamó a esperar los resultados de las investigaciones en curso.

Lee también Presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político contra Adán Augusto López

“- Ayer fue ya vinculado a proceso Hernán Bermúdez, ¿qué es lo que sigue? - Hay que esperar que siga el proceso que se está llevando, vamos a estar pendientes, digo, es un juicio que se está llevando a cabo, que están llevando a cabo las autoridades y vamos a esperarlos.

“- A nivel nacional el PRI demandó incluso en Estados Unidos a Adán Augusto López. - Pues es propaganda política, es propaganda política lo que están haciendo en este tema, digo, pero que el empiezan por él, por Alito, si es un…”, refirió brevemente.

Cabe señalar que, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) ha descartado una investigación contra López Hernández, Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal 'La Barredora', ya fue vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL