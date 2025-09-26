Más Información

Sheinbaum descarta tensiones comerciales con China tras investigación por “medidas restrictivas”; propone mesa de trabajo de alto nivel

Sheinbaum descarta tensiones comerciales con China tras investigación por “medidas restrictivas”; propone mesa de trabajo de alto nivel

"No es un asunto de negociación en lo oscurito"; Sheinbaum responde a propuesta de Salinas Pliego

"No es un asunto de negociación en lo oscurito"; Sheinbaum responde a propuesta de Salinas Pliego

Farmacéutica de India vende con amparo… e incumple

Farmacéutica de India vende con amparo… e incumple

Mando de “La Barredora” se opera la cara para huir

Mando de “La Barredora” se opera la cara para huir

VIDEO: Países boicotean a Netanyahu en la ONU y se ausentan de la Asamblea General en protesta por la guerra en Gaza

VIDEO: Países boicotean a Netanyahu en la ONU y se ausentan de la Asamblea General en protesta por la guerra en Gaza

“Que aclare”; Sheinbaum pide a Adán Augusto López explicar 79 mdp supuestamente no declarados

“Que aclare”; Sheinbaum pide a Adán Augusto López explicar 79 mdp supuestamente no declarados

“Que aclare”, se limitó a decidir la presidenta al senador de Morena, quien supuestamente no declaró 79 millones de pesos.

“Que aclare, que aclare el senador”, expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 26 de septiembre en Palacio Nacional.

Esto también en el marco de la detención de , exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López cuando era gobernador de Tabasco, y ahora detenido por su relación con el grupo delincuencial "La Barredora".

Lee también

De acuerdo con la unidad de investigación de N+ Focus, el coordinador de Morena en el senado “en los últimos años recibió millones de pesos que no figuran en su declaración patrimonial”.

“Documentos oficiales revelan una red de transferencias millonarias que incluyen empresas beneficiadas con recursos públicos, y en al menos un caso una empresa señalada por el SAT como fantasma”, se informó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses