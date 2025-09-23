Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Más Información

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, , alias El Comandante H o El Abuelo, fue vinculado esta tarde a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

Asimismo, el juez de Control de la Región Judicial 9 de , Ramón Adolfo Brown Ruiz, la ratificó la prisión preventiva oficiosa al presunto líder del grupo de "", en continuación de la audiencia inicial celebrada este martes, la cual se desarrolló de manera privada por razones de seguridad.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, la Fiscalía General de Justicia local aportó las pruebas suficientes para que el juez procesara a Bermúdez Requena, quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

El Altiplano, prisión donde se encuentra recluido Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora" (19/09/2025). Foto: Especial
Además, el juzgador dio a la Fiscalía General de Tabasco un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

