Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco ahora recluido en El Altiplano, encabezaba la organización criminal La Barredora y entre sus más cercanos se ubica a Daniel Hernández Montejo, alias Prada o Chichirria, conocido también como Yeison Daniel Hernández Montejo, quien se hizo una cirugía plástica en las orejas y parte del rostro para pasar desapercibido y evadir la justicia, revela la declaración ministerial de un testigo colaborador del caso.

Bermúdez Requena, alias El Abuelo o El Munra, tenía bajo sus órdenes directas a cuatro personas: Prada, Ulises Pinto Madera, alias El Mamado, testigo protegido; Gabriel Gómez Vázquez, alias Indeco, y José del Carmen Castillo Ramírez, alias La Rana, excomisionado de Seguridad de la entidad.

Estos a su vez cumplían las instrucciones a través de Leonardo Arturo Leyva Avalos, alias León; C.T.D.R., alias El Lic o El 12, testigo colaborador; Javier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández, y las llevaban a cabo con cientos de integrantes de la organización criminal.

Daniel Hernández Montejo, alias Prada o Chichirria, conocido también como Yeison Daniel Hernández Montejo ingresó a La Barredora como sicario y brazo armado de Gabriel Gómez Vázquez, alias Indeco, y entre sus funciones además de pistolero vendía drogas.

La orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) a un juez de Control contra El Abuelo, Prada, Indeco y La Rana expone ampliamente que La Barredora se dedicaba al secuestro, a los crímenes mediante sicarios, extorsión, cobro de piso, tráfico de indocumentados, robo de combustible o huachicol, homicidios, delitos contra la salud, acopio de armas y a la desaparición de rivales.

Los pasados días 8 y 9 de mayo se recabó la declaración ministerial en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 a C.T.D.R., que aportó información de diversas acciones que presenció en el tiempo en que perteneció a La Barredora”, y aseguró que Prada se hizo una cirugía plástica.

“Actualmente Prada usa otro nombre, porque tramitó pasaporte con otra identidad, ya que en el año 2022 se le dio por muerto, haciéndose cirugía en las orejas y parte de la cara, situación que le consta a C.T.D.R., porque a él mismo se lo refirió, ya que le dijo que quería pasar desapercibido, ello se lo comentó en unas oficinas en la colonia Tamulté, en Tabasco, reiterando que a la organización ingresó como sicario y brazo armado de Gómez Vázquez alias Indeco, y posteriormente se hizo parte activo de la empresa criminal”, asentó en su testimonio.

En la solicitud de orden de aprehensión que hace mención a la carpeta de investigación FED/FEMDO/ FEITATA-JAL/0000224/2025 a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, agregó que incluso Prada denominó a la banda como La Barredora y colocaba sus mantas, las cuales aparecían con la leyenda “Atentamente La Barredora”.

C.T.D.R. sostuvo que Prada se encargaba de desaparecer a quienes se oponían ante alguna decisión que se tomaba dentro del grupo; su principal función era la venta de droga en Tabasco, sobre todo en las zonas de Cárdenas, Nacajuca, Centla y Tacotalpa, pero también en Centro, Macuspana, Jalapa, Paraíso, colonia Atasta, Anacleto Canabal, Miguel Hidalgo, Buena Vista, Ixtacomitán, donde nombraba a los encargados de estas zonas.

El declarante precisó que en 2020 y 2021 se realizaron varias desapariciones, entre ellas la de un agente de la policía que se identificaba como Palma, luego de que El Abuelo dio la orden a Pinto Madera, alias El Mamado de levantarlo por trabajar para el Comandante Diablo, el cual operaba tienditas de narcomenudeo.

“Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco lo detuvieron y llevaron a Palma a una propiedad en el ejido de la selva Nacajuca y ahí Pinto Madera dio la orden al Chino (gente de Prada) y al Guacho, para sujetar a Palma con una soga en el cuello y cada uno desde un extremo, jalara de la cuerda hasta ahorcarlo, por lo que una vez que perdió la vida se le enterró en la misma propiedad”, externó el testigo colaborador en el expediente.

Abundó que el 22 de diciembre de 2023 sufrió un atentado en contra de su persona, además desaparecieron dos elementos de la SSPC de la entidad y sus cabezas aparecieron en la población de Reforma, en el estado de Chiapas.

“Lo anterior sucedió de la siguiente manera: a mediados del año 2023, el declarante C.T.D.R., dice haber tenido la indicación por parte de Bermúdez Requena de separarse de la empresa criminal, ello en atención a que se estaban suscitando problemas entre C.T.D.R., Prada y Pinto Madera.

“Razón por la cual refiere haberse ido a vivir a la ciudad de Mérida, Yucatán, lugar en el que, en la mayor parte del mes de diciembre de 2023 era contactado por Pinto Madera, quien le decía a C.T.D.R., regresa a la entidad para su reincorporación a sus actividades”, remarca el documento.

Indicó que la comunicación la hacían por medio de la aplicación Silent por ser una de las más seguras; el 21 de diciembre de 2023, refiere que partió de Mérida y llegó a Tabasco aproximadamente a las 14:00 horas para ver a El Mamado en un terreno ubicado en avenida 27 de Febrero, en la colonia Tabasco 2000 de Villahermosa.

En ese lugar, C.T.D.R. tenía un carro camper como oficina y había otro camper propiedad de El Mamado, donde estaban ocho personas más uniformadas de policías; refirió que la reunión era con la finalidad de matar a Prada, ya que El Abuelo había dado la autorización.

“El 22 de diciembre de 2023, C.T.D.R. mencionó haber recibido una llamada por parte de El Abuelo, en la cual le pedía llevar a Prada a su domicilio particular en el fraccionamiento Campestre, calle La Venta, lugar en el cual ambas personas fueron emboscadas y trataron de privarlos de la vida, no obstante C.T.D.R. y Prada lograron escapar del lugar”, de acuerdo con la solicitud de orden de aprehensión.

C.T.D.R. describe que la casa de El Abuelo “es de color blanco, de dos pisos, con reja blanca y es grande, casi de toda la calle, se encuentra conectada por dentro, tiene alberca, gimnasio, la cual está en un segundo piso, en la planta baja un salón de eventos, dos comedores de parota, lo cual es un árbol de madera fina, para ocho personas cada uno, los cuales están juntos, adaptado para 16 personas”.

El declarante subrayó que durante todo el periodo que perteneció a La Barredora tuvo a su cargo aproximadamente de 200 a 300 personas que se dedicaban a la venta de drogas, así como de 30 a 40 individuos que estaban siempre armados.

Subrayó que se dedicaba dentro de la organización al narcomenudeo y al huachicol; en el caso de venta de drogas, a la semana le pedía a Indeco mandarle de tres a cuatro kilos y como máximo cinco kilos de cocaína.

De ahí sacaban las onzas y se dedicaban a empaquetar; se vendía el kilo de cocaína pura aproximadamente en 200 mil pesos. “Había veces que se podía llegar a sacar, vendiendo ya cortado, hasta 500 mil pesos”, y agregó que después podía pedirle más droga a Gómez Vázquez o a Hernández Montejo”.

Acopio de armas y CJNG

En el acopio de armas, un ejemplo ocurrió el 9 de diciembre de 2024; signado por una agente del Ministerio Público (MP) se documentó una caja de cartón y una de plástico con diversa documentación, así como cuatro armas de fuego largas calibre 5.56 mm, 13 cargadores para arma de fuego, un arma de fuego tipo pistola calibre 38, seis cargadores para arma de fuego abastecidos y tres armas de fuego calibre 5.56 mm. También se decretó el aseguramiento de una camper color blanco sin placas de circulación.

El documento indica que esta inspección se enlaza con lo manifestado por C.T.D.R., quien señaló que “en la zona de Tabasco 2000, a un costado de un autolavado, él tenía sus oficinas y desde ese lugar controlaba todas las actividades, y es el mismo sitio al que El Mamado, tiempo atrás, llevó gente armada a ese terreno.

“Oficinas les llama así a los campers… y sin avisar llevó gente armada, los cuales dijo que trabajaban con él, pero no eran los policías que tenía asignados, esto lo afirma el declarante porque conocía perfectamente bien, incluso tenían una vestimenta diferente y le dijo que eran del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y estaba autorizado por Papá, es decir, Bermúdez Requena, para que se les diera entrada.

“Entonces, Pinto Madera con esa gente del CJNG empezó a llevar armas y drogas al lugar, incluso a las personas que levantaba, ahí las llevaba”, señaló en el texto.