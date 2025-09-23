Pese al escándalo de su secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo criminal de La Barredora, el senador Adán Augusto López está firme al frente de la bancada de Morena en el Senado, aseguró el vicecoordinador del grupo parlamentario, Ignacio Mier Velazco.

En entrevista, el legislador poblano dijo que los señalamientos contra el exgobernador de Tabasco son solo mediáticos, por lo que no hay motivo para que tenga que dejar la coordinación parlamentaria.

Sostuvo que la demanda de juicio político contra Adán Augusto López es una estrategia de la oposición para tratar de involucrarlo.

“Esa ya forma parte de una estrategia sistemática del Partido Acción Nacional, que tiene como práctica política ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en la propia”, apuntó.

Ignacio Mier aseguró que el caso de Hernán Bermúdez no es igual al de Genaro García Luna, por lo que no se puede poner en duda la palabra del senador Adán Augusto López, quien ha dicho que en su momento no estaba enterado de las preguntas actividades criminales de quién fue su secretario de Seguridad Pública.

“Yo creo que hay que dimensionar las cosas. Hay un Sistema Nacional de Seguridad que tiene atribuciones, que establece la constitución de todos los delitos del orden federal y creo que el comité o el sector en materia de seguridad de Calderón tenía conocimiento pleno”, afirmó.

-¿Y en el caso de Adán no?, se le cuestionó.

-Es diferente, porque es un sistema estatal y hay sistemas municipales, respondió.

-¿No es omisión? ¿No es lo mismo?, se le insistió.

-No es lo mismo. Yo le creo a Adán Augusto López Hernández, recalcó.

-¿En el seno de la bancada no les pesa el desgaste que acarrea a la figura del coordinador?

-No, porque hasta ahora han sido señalamientos que se han hecho a través de los medios de comunicación, cuando venga un requerimiento por parte de la autoridad judicial, ya lo señaló puntualmente, que no tiene ningún problema para asistir y comparecer si fuera requerido.

Ignacio Mier explicó que de lo que se trata es de deslindar lo que es lo político, de lo que es jurídico y lo que es legislativo.

“En términos legislativos, los grupos parlamentarios tienen la facultad para nombrar a un coordinador, nosotros lo hicimos, nuestro coordinador es el presidente de la Junta de Coordinación Política y en la parte de debate político pues también lo vamos a dar, pero había que diferenciarlo de lo legal, lo legal es otro asunto”, subrayó.

