La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, reiteró que no se ha formalizado la expulsión de Hernán Bermúdez como militante de Morena, hasta que exista una sentencia del caso.

Hernán Bermúdez, exsecretario de seguridad de Adán Augusto López cuando fue gobernador de Tabasco, está señalado como presunto líder de la organización delictiva La Barredora.

En conferencia de prensa, precisó que primero se suspendieron sus derechos partidistas ante el inicio de la investigación en su contra.

"Lo que se hace en el caso de nuestro movimiento es de inmediato se procede a la suspensión de derechos en nuestro partido y obviamente tiene que llevarse a cabo todo el procedimiento, desahogarse y una vez que haya una sentencia pues entonces se hace definitiva esa suspensión de derechos", señaló.

Aclaró que se trata de una procedimiento ordinario que cualquier persona que cuente con una orden de aprehensión, detenido, o con una investigación hay una suspensión de derechos y debe el partido esperar la resolución final.

