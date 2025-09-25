El coordinador de Morena en el Senado y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aseguró que nunca ha existido dinero del narcotráfico en las elecciones en esa entidad y ante el escándalo por su presunto involucramiento con el grupo criminal La Barredora, argumentó que está tranquilo porque millones de mexicanos lo respaldan.

En declaraciones a medios de comunicación, el legislador de Morena negó que haya hecho algún pacto con el crimen organizado para mantener la paz en Tabasco durante su gobierno e insistió en que miente quien asegure que en el expediente de la investigación del caso de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, se le señale con alguna responsabilidad o actuación indebida.

“Ni usted, ninguno de los que estamos aquí podemos saber qué contiene el expediente de esas averiguaciones porque la carpeta, por ley, el Ministerio Público, el fiscal, las fiscalías, están obligados a guardar la secrecía de la investigación, no nada más de lo que se investiga, sino de lo que contiene de declaraciones, de testimoniales”, reiteró.

Lee también Javier May califica como propaganda política la demanda del PRI contra Adán Augusto López

El expediente existe, le indicó un reportero.

“Usted y yo sabemos que el expediente existe, pero no le consta a usted y puede estar... Es una falta que uno revele el contenido de un expediente, aunque lo tuviera, nadie conoce el contenido, más que los fiscales”, respondió.

López Hernández, quien ayer cumplió 62 años, descalificó filtraciones del expediente, y aseveró que los datos que han sido revelados no coinciden con los tiempos en los que fue candidato y gobernador.

“A esa filtración que usted me dice yo le respondo: pues es inexacto hasta en los tiempos. (…) Las elecciones en Tabasco nunca han tenido afortunadamente hasta la fecha... Las jornadas electorales siempre transcurren en paz, recuerden que Tabasco es uno de los estados con la mayor participación ciudadana.

Lee también Recula Adán Augusto, siempre sí abrirá espacio para escuchar a expertos en la reforma a Ley de Amparo

“Yo lo que sostengo es que siempre, hasta la última jornada electoral, las elecciones en Tabasco se desarrollan en un marco de tranquilidad, de muchísima participación ciudadana. Nunca ha sucedido y esperamos que nunca suceda de otra manera”, remarcó.

¿No hubo dinero del narco en las elecciones de Tabasco?, se le preguntó al legislador morenista.

“No, nunca ha habido”, dijo.

¿Tiene usted el respaldo del expresidente López Obrador?, se le preguntó también.

“Yo creo que tengo el respaldo de millones de mexicanos que somos parte del movimiento”.

Lee también PRI despliega manta en el Senado con leyenda “Cártel de Morena”; señala a AMLO, Andy, Adán Augusto y otros

El coordinador guinda explicó que no ha conversado con López Obrador y agregó que va a esperar que el Ministerio Público lo llame a declarar si es que lo considera necesario, insistió.

Sobre el juicio político que María Elena Pérez-Jaén, diputada del PAN, pide contra López Hernández, consideró que no le merece ninguna opinión.

En el pleno del Senado, el grupo legislativo del PRI desplegó una enorme manta en el salón de sesiones con imágenes de personajes de Morena encabezados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quienes señaló como integrantes del Cártel de Morena.

Lee también Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

La manta contenía las leyendas “El narcogobierno que padece México”; “Integrantes del Cártel de Morena” y “La pandilla de narcoratas”, junto a los rostros del exmandatario, de su hijo Andrés Manuel López Beltrán; el líder de la bancada morenista, Adán Augusto López; los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; los exgobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón, y de Veracruz, Cuitláhuac García; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el exdirector de la CFE Manuel Bartlett Díaz, y del exsecretario de Seguridad de Tabasco Hernán Bermúdez Requena.