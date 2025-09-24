Luego de que apenas hace unas horas había advertido que no se abriría parlamento abierto ni conversatorio para escuchar a académicos, expertos e interesados en la reforma a la Ley de Amparo, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López anunció que siempre sí habrá audiencias para que la sociedad opine sobre la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista, el líder parlamentario, quien festeja este miércoles su cumpleaños número 62, informó que las comisiones dictaminadoras convocarán para el 26 y 29 de septiembre a audiencias públicas para escuchar a los ciudadanos, a los interesados de la sociedad civil.

“No es parlamento abierto, no es conversatorio, es un formato distinto”, puntualizó.

Dijo que en su opinión personal, la iniciativa no limita a los ciudadanos en el ejercicio del derecho al juicio de amparo, por lo que aunque todas las iniciativas son perfectibles, considera que en este caso no hay que hacerle ningún cambio.

“Desde mi punto de vista creo que no requiere ninguna modificación de fondos ni de fórmulas, pero hay que escuchar las opiniones y hay que esperar las decisiones que les integran las comisiones”, recalcó

