La presidenta señaló que el empresario habría incurrido en defraudación fiscal, luego de que se diera a conocer que pagó una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar ser detenido por una deuda con la empresa AT&T Inc.

En conferencia de prensa, la mandataria explicó que el caso se originó tras la venta de una telefónica por parte de Salinas Pliego, operación que —dijo— se realizó sin informar todas las condiciones fiscales correspondientes.

“La información que tenemos es la que conocen todos, no tenemos una información particular, se está solicitando, es un juzgado de Nueva York, derivado de una venta que hizo este empresario, de una telefónica, nada más que resulta que la vendió con . En su momento, entonces la denuncia está puesta por a quien se la vendió en Estados Unidos. Es una fianza que tiene que pagar para no ser detenido”, explicó Sheinbaum.

La presidenta fue cuestionada sobre las implicaciones de que el empresario no solo tenga , sino también en el extranjero. Al respecto, respondió:

“No, pues más bien una defraudación que hizo. Sí, o sea que vende sin informar todas las condiciones de la venta. ‘Toma chocolate’. Otras deudas que tiene por ahí. Hay que pagar”.

El señalamiento de Sheinbaum ocurre en medio de los litigios que enfrenta Salinas Pliego con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que reclama al grupo empresarial deudas millonarias en impuestos no cubiertos desde sexenios anteriores.

