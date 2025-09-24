La mañanera de Sheinbaum, 24 de septiembre, minuto a minuto

Más Información

Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum

Nación 08:42 AM

Claudia Sheinbaum informa que se busca aumentar el presupuesto para ciencia, cultura y agricultura a través del recorte al Poder Judicial


Nación 08:35 AM

Presa que se encontró en rancho de César Duarte ya fue liberada y es un proceso concluido, informó el titular de la Conagua


Nación 08:34 AM

La Presidenta señala que se brindará acompañamiento a la familia de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que murió a causa de una cirugía estética


Nación 08:34 AM

Sheinbaum Pardo informa que se pidió información a EU respecto a la fianza que pagó Salinas Pliego para no ser detenido: realizó una venta con deudas al fisco 


Nación 08:30 AM

Sheinbaum Pardo adelantó que el la reforma a la Ley de Aguas Nacionales se entregará el 29 de septiembre; “poner en orden para que el agua ya no sea una mercancía”


Nación 08:15 AM

Se busca fortalecer a la autoridad del agua y establecer la regulación en el esquema de transiciones para evitar el mercado negro hídrico


Nación 08:05 AM

Conagua señala que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales va por erradicar la transición entre particulares de concesiones de agua, además de un nuevo capítulo de delitos hídricos


Conagua

Nación 07:53 AM

Conagua abre portal de denuncias para la venta de agua de manera irregular: se han realizado 3,912 visitas y 490 clausuras y suspensiones


Nación 07:47 AM

Se han revisado 482,014 títulos con un total de 58,938 inconsistencias lo que representa un avance del 90%
-Sin fecha de vigencia
-Presunta falsificación de títulos
-Uso diferente a la actividad concesionada
-Coordenados de ubicación

-145 mil trámites rezagados.
-Bases de datos incompatibles entre sí.
-Duplicación de datos.
-Trámites sin seguimiento.


¿Qué pasaba con la Conagua?

Nación 07:43 AM

Presentan el Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua que busca impulsar proceso de ordenamiento que el agua deje de verse como una mercancía:

-Revisión de títulos de concesión
-Programas de inspección en todo el país
-Nuevo registro Nacional del Agua
-Ventanilla única
-Decreto de Facilidades
-Propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y para la Expedición de una nueva Ley General de Agua
-Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad

Nación 07:38 AM

Inicia la conferencia presidencial 

