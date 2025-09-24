La mañanera de Sheinbaum, 24 de septiembre, minuto a minuto

Más Información
Nación 08:42 AM
Claudia Sheinbaum informa que se busca aumentar el presupuesto para ciencia, cultura y agricultura a través del recorte al Poder Judicial
Nación 08:35 AM
Presa que se encontró en rancho de César Duarte ya fue liberada y es un proceso concluido, informó el titular de la Conagua
Nación 08:34 AM
La Presidenta señala que se brindará acompañamiento a la familia de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que murió a causa de una cirugía estética
Nación 08:34 AM
Sheinbaum Pardo informa que se pidió información a EU respecto a la fianza que pagó Salinas Pliego para no ser detenido: realizó una venta con deudas al fisco
Nación 08:30 AM
Sheinbaum Pardo adelantó que el la reforma a la Ley de Aguas Nacionales se entregará el 29 de septiembre; “poner en orden para que el agua ya no sea una mercancía”
Nación 08:15 AM
Se busca fortalecer a la autoridad del agua y establecer la regulación en el esquema de transiciones para evitar el mercado negro hídrico
Nación 08:05 AM
Conagua señala que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales va por erradicar la transición entre particulares de concesiones de agua, además de un nuevo capítulo de delitos hídricos
Nación 07:53 AM
Conagua abre portal de denuncias para la venta de agua de manera irregular: se han realizado 3,912 visitas y 490 clausuras y suspensiones
Nación 07:47 AM
Se han revisado 482,014 títulos con un total de 58,938 inconsistencias lo que representa un avance del 90%
-Sin fecha de vigencia
-Presunta falsificación de títulos
-Uso diferente a la actividad concesionada
-Coordenados de ubicación
-145 mil trámites rezagados.
-Bases de datos incompatibles entre sí.
-Duplicación de datos.
-Trámites sin seguimiento.
Nación 07:43 AM
Presentan el Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua que busca impulsar proceso de ordenamiento que el agua deje de verse como una mercancía:
-Revisión de títulos de concesión
-Programas de inspección en todo el país
-Nuevo registro Nacional del Agua
-Ventanilla única
-Decreto de Facilidades
-Propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y para la Expedición de una nueva Ley General de Agua
-Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad
Nación 07:38 AM
Inicia la conferencia presidencial
