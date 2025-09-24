La mañanera de Sheinbaum, 24 de septiembre, minuto a minuto

Presentan el Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua que busca impulsar proceso de ordenamiento que el agua deje de verse como una mercancía:

-Revisión de títulos de concesión

-Programas de inspección en todo el país

-Nuevo registro Nacional del Agua

-Ventanilla única

-Decreto de Facilidades

-Propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y para la Expedición de una nueva Ley General de Agua

-Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad



