A “Cultura se le regresan como 2 mil millones de pesos” para su presupuesto de 2026, aseguró esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conferencia en Palacio Nacional, en la que aseguró que ese recurso será reorientado del dinero que salga del Poder Judicial y de algunos otros organismos autónomos, pero también se reorientarán recursos a Ciencia y a Educación.

“La idea es que lo que salga del Poder Judicial y de algunos otros organismos autónomos pueda ser reorientado, una parte a Educación, particularmente a la Universidad de Guadalajara, por alguna razón quedó bajo su presupuesto y hay que recuperarlo, Ciencia, algo para agricultura y Cultura. También a Cultura, se le regresan como 2 mil millones de pesos”, señaló la mandataria.

Y es que en la propuesta del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, presentado hace dos semanas, para el Ramo 48 Cultura se planteaba una reducción al presupuesto de la Secretaría de Cultura de mil 984 millones 107 mil 853 pesos a su presupuesto con respecto a 2025.

El principal recorte, según la propuesta enviada por el Ejecutivo, se concentra en los dos institutos de la Secretaría de Cultura federal: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

El INAH, se le propone una reducción de mil 288 millones 560 mil pesos con respecto al año pasado (pasaría de 5 mil 901 millones a 4 mil 613 millones); y el INBAL, tendría una reducción de 943 millones 367 mil pesos con respecto a 2025, ya que pasaría de 4 mil 886 millones a 3 mil 943 millones.

De proceder esta reorientación presupuestal de 2 mil millones de pesos, informada hoy por la presidenta Sheinbaum, el presupuesto del sector Cultura para 2026 quedaría muy semejante a este año, pero sin contar la inflación estimada proyectada para 2026 en 4.2%, lo que significaría de cualquier forma un decremento y no un incremento real.

Aunque no dio cuenta de cuáles serían los recursos que serán reorientados al Ramo 38, que es Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 propone un presupuesto de 34 mil 860 millones 832 mil 784 pesos, lo que supondría a un incremento de mil 564 millones 908 mil 421 pesos para el próximo año comparado con los 33 mil 295 millones 924 mil 363 pesos que se le otorgó este 2025, sin embargo, por la inflación estimada proyectada para 2026 tampoco le significaba un incremento real.