La presidenta aseguró que “lo que salga del Poder Judicial” será reorientado en el presupuesto a educación, ciencia, cultura y agricultura.

Esto, luego de que se informó que es un hecho que el tendrá una reducción a su presupuesto para 2026.

“La idea es que lo que salga del Poder Judicial y de algunos otros organismos autónomos pueda ser reorientado. Una parte a educación; particularmente en la Universidad de Guadalajara, por alguna razón quedó bajo su presupuesto y hay que recuperarlo. Ciencia, algo para agricultura, esencialmente”, dijo Sheinbaum en su conferencia mañanera de este miércoles 23 de septiembre en .

“Y cultura también, se le regresan, creo que como dos mil millones de pesos”, añadió.

