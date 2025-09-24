La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “lo que salga del Poder Judicial” será reorientado en el presupuesto a educación, ciencia, cultura y agricultura.

Esto, luego de que se informó que es un hecho que el Poder Judicial tendrá una reducción a su presupuesto para 2026.

“La idea es que lo que salga del Poder Judicial y de algunos otros organismos autónomos pueda ser reorientado. Una parte a educación; particularmente en la Universidad de Guadalajara, por alguna razón quedó bajo su presupuesto y hay que recuperarlo. Ciencia, algo para agricultura, esencialmente”, dijo Sheinbaum en su conferencia mañanera de este miércoles 23 de septiembre en Palacio Nacional.

Lee también Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

“Y cultura también, se le regresan, creo que como dos mil millones de pesos”, añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr