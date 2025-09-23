Más Información

Migración será “la muerte de Europa”, dice Trump; “los haremos estallar”, advierte a cárteles

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Naasón Joaquín se declara inocente en NY de tráfico sexual y crimen organizado

Muere Mauricio Fernández Garza, había pedido licencia como alcalde de San Pedro, Nuevo León

Pipa de Pemex cargada con 20 mil litros de diésel cae en socavón en Iztacalco

Sheinbaum: El mundo entero tiene los ojos en México por la transformación

Al destacar que en México salieron de la pobreza de personas mexicanas, el aumento del salario mínimo, los programas de Bienestar, y el rescate de obra pública, la presidenta aseguró que los ojos del mundo entero están en nuestro país “por la transformación”.

En su conferencia mañanera de este martes 23 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “estamos en el nivel más bajo de pobreza” que se logró distribuyendo la riqueza.

“Es muy fuerte el movimiento de transformación y eso es lo que llama la atención en el mundo entero. El mundo entero ve los ojos de México, por la transformación que está ocurriendo y por el apoyo popular del gobierno. Y el apoyo popular es porque no nos separamos del pueblo, así es sencillo. Entonces sí llama la atención en el mundo entero lo que está ocurriendo en México, y es para bien, y va a seguir y va a continuar porque es el convencimiento y hay que seguir dando resultados”, expresó.

La titular del Ejecutivo federal acusó que su gobierno es víctima de una campaña mediática en contra, pero no impacta ni en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

