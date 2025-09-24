Más Información

El grupo parlamentario del en el Senado de la República desplegó una enorme manta en el salón de sesiones con imágenes de personajes de Morena, encabezados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quienes señala como integrantes del “Cártel de Morena”.

La manta tiene la leyenda “El narco-gobierno que padece México” e “Integrantes del Cártel de Morena” y se pueden observar los rostros del exmandatario, su hijo , el líder de la bancada morenista en el Senado, Adán Augusto López, los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y Sinaloa, Rubén Rocha; los exgobernadors de Chiapas, Rutilio Escandón, y de Veracruz, Cuitláhuac García; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett; y el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez.

Al pie de las imágenes se puede leer: “La pandilla de narco-ratas”.

PRI despliega manta en el Senado del “Cártel de Morena” este miércoles 24 de septiembre de 2025. Foto: Especial
PRI despliega manta en el Senado del “Cártel de Morena” este miércoles 24 de septiembre de 2025. Foto: Especial

