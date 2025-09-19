Hospedaje de lujo y Diego Jiménez Labora: Loret revela posible motivo de visita de Andy López en Tokio

El periodista Carlos Loret de Mola, reveló en su programa en Latinus que Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, visitó Tokio, Japón para asistir a la inauguración de una propiedad de lujo de Annex, una plataforma de hospedajes propiedad de su amigo Diego Jiménez Labora.

De acuerdo con el reportaje de Isabella González y presentado por Loret de Mola, las vacaciones del secretario de organización de Morena a Tokio, reveladas por el periodista Claudio Ochoa el pasado 26 de julio, coinciden con la inauguración de este evento con Jiménez Labora, quien forma parte del "El Clan", una red de amigos y tráfico de influencias que Latinus ha investigado.

Respecto a la escala de un día en Seattle, Washington que realizó el hijo de Obrador antes de llegar a Tokio, Loret de Mola reveló que en esta misma ciudad existe otra propiedad lujosa para rentar de la plataforma Annex.

Andy López Beltrán y el diputado Daniel Asaf, exmano derecha de AMLO, desayunan en el bufet del hotel Okura de Tokyo (26/07/2025). Foto: @ClaudioOchoaH

Annex, la plataforma de hospedajes del amigo de Andy López

Según la información de Latinus, Diego Jiménez Labora es "intimo amigo" del secretario de organización de Morena y es parte de la red de corrupción denominada "El Clan", conformada por primos y amigos de Andy y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente morenista.

Diego Jiménez también es uno de los operadores de una red de empresas que en los últimos años ha ganado contratos millonarios en adjudicaciones del gobierno y, ahora en el sector turístico, forma parte del lanzamiento de Annex, la plataforma de hospedajes con presencia en México, Estados Unidos y Japón.

El pasado 22 de julio, Annex inauguró su más reciente propiedad en Tokio y de acuerdo a Loret de Mola, López Beltrán viajó a dicho país del 15 al 29 de julio, días en que fue fotografiado desayunando en el hotel Okura, a tan solo 7 kilómetros de la nueva residencia de Annex.

La empresa, revela el reportaje, es la encargada de las reservaciones en nueve propiedades de lujo ubicadas en Ciudad de México; Venice Beach, California; Seattle, Washington y ahora en Tokio, Japón.

Entre lujos, así son las propiedades de Annex

Latinus afirma que la nueva propiedad de Annex, se trata de una casa en la zona de Nakameguro, en Tokio. La propiedad es un inmueble restaurado de tres recámaras, dos baños, una cocina completa y un departamento independiente de una recámara.

En Seattle, Estados Unidos, dice el reportaje, la propiedad para rentar es una casa conocida como Harry's Guest House que ofrece sábanas de lujo, cocinas equipadas y servicio de limpieza diario.

Diego Jiménez Labora y el Festival Axe Ceremonia

El intimo amigo de Andy López es dueño de Grupo Eco, empresa que organiza el Festival Ceremonia y donde el 5 de abril de este 2025 murieron los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, al ser aplastados por una plataforma.

Días después de la tragedia en el Festival Axe Ceremonia en CDMX, Jiménez Labora lamentó lo ocurrido y destacó su colaboración con las autoridades en las investigaciones que se abrieron.

Diego Jiménez Labora, fundador de Grupo Eco y el Festival Axe Ceremonia. Foto: Vía Linkedin/ Yaretzi Osnaya/EL UNIVERSAL.

Además, agregó que afrontaría la situación de una manera "respetuosa, profesional y lo más humana posible". También cerró su perfil de redes sociales tras la tragedia ocurrida en el evento.

El 25 de abril, Jiménez Labora obtuvo por un secretario en funciones de juez, la suspensión provisional contra la orden de aprehensión que se giró en su contra por la muerte de los dos fotoperiodistas dentro del Parque Bicentenario.

