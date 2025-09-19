Más Información

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Segundo Simulacro Nacional 2025: el minuto por minuto de las actividades

Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

Tras caso Jimmy Kimmel, regulador de telecomunicaciones de EU apunta ahora al programa The View

Arturo Zaldívar acusa golpe político contra hijos de AMLO por amparos a nombre de “Andy” y “Bobby”

La presidentaacusó “propaganda política” por los amparos presentados a nombre de López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ante el caso de huachicol fiscal.

En su conferencia mañanera de este viernes 19 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se lanzó contra medios de comunicación y periodistas, como Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva, por haber informado del tema.

“Es propaganda política, no es información”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

¿Y por qué se va a investigar a los hijos del expresidente, cuál es la razón?”, cuestionó.

“¿Qué objetivo tiene? Propaganda política (...) calumniar”, insistió.

Aseguró que hay quienes “siguen obsesionados” con el expresidente López Obrador: “No acaban de entender que México ya cambió”.

También advirtió con hablar de “la historia “ del diputado panista Federico Döring, quien denunció a “Andy”.

