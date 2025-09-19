Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este viernes el izamiento de la Bandera Nacional en la plancha del Zócalo capitalino, en memoria de las víctimas de los sismos ocurridos en 1985 y 2017.

Este viernes del sismo de 1985 se cumplen 40 años, y del sismo de 2017 se cumplen 8 años.

En punto de las 7:19 horas —hora en que inició el terremoto del 19 de septiembre de 1985— se llevó a cabo la ceremonia solemne en la Plaza de la Constitución, donde la mandataria estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, representantes de las Fuerzas Armadas, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y autoridades de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Clara Brugada Molina.

Así como elementos de protección civil del país.

Con el lábaro patrio a media asta, el acto rindió homenaje con el himno nacional a las miles de personas que perdieron la vida durante los dos terremotos más devastadores en la historia reciente del país.

Asimismo, la banda de Guerra ejecuto el toqué "silencio".

Como parte de la jornada de conmemoración, el Gobierno de México informó que este mismo día se llevará a cabo un simulacro nacional, con el objetivo de reforzar la cultura de la prevención y la respuesta ciudadana ante emergencias sísmicas.

El Sistema de Alertamiento Masivo llegará a los celulares de 80 millones de usuarios y usuarias como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025 que se realizará el próximo viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas.

La coordinadora Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Laura Velázquez Alzúa, detalló que el Segundo Simulacro Nacional tendrá como hipótesis de un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán; mientras que, en Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur será por huracán; en Durango, Guanajuato y Tamaulipas, por incendio urbano; y en Baja California por tsunami.

