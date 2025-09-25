Nicolás Romero, Méx.— Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a cuatro personas identificados como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, los cuales se dedicaban al robo de vehículo con violencia, tráfico de armas de fuego, homicidios y delitos contra la salud en los municipios de Toluca, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero y Tlalnepantla.

Mediante una orden de aprehensión capturaron a Edgar Guadalupe “N”, Ramón Alberto “N”, Neftaly “N” y José Luis “N”, quienes dijeron trabajar para un supuesto jefe de plaza en el estado de Guerrero, a quien identificaron como Francisco “N”, alias El Chico.

El arresto ocurrió el pasado 15 de septiembre, en conjunto con fuerzas federales.