La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que desde enero, con la entrada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, van 109 mil personas mexicanas repatriadas.
En su conferencia mañanera de este jueves 25 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo descartó que a México hayan entrado 1.6 millones de personas.
Expuso en el Salón Tesorería el histórico de personas repatriadas por administración, de 1989 al 24 de septiembre de 2025: “El mayor momento fue con Clinton; llegaron a entrar a México 1.1 millones de mexicanos en un año”.
“Hoy tenemos en todo el 2025, a partir del 20 de enero, 108 mil 813. Tiene que ver también con que están entrando muchísimo menos. Los encuentros en la frontera llegaron a ser en diciembre de 2023, 15 mil, y hoy son 300, 200, dependiendo del día y muchos no son mexicanos”, comentó.
“Claro que pueden entrar con la demostración de que son mexicanos; pasaporte, principalmente tienen que entrar a nuestro país y puede no saberse a la hora de la entrada si llevaban mucho tiempo en los Estados Unidos o no. Si no, requieren una carta de repatriación y la carta de repatriación está muy controlada por el Instituto Migración, por eso sabemos cuántos repatriados hay en el país”, explicó.
