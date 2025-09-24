Más Información

Los 38 seguidores de , detenidos en un campo de adiestramiento en el municipio de Vista Hermosa, , declararon a las autoridades que son integrantes de “Jahzer”, una guardia secreta que se encarga de proteger a líderes de la congregación, sus casas y templos.

Según funcionarios policiales consultados, los , entre ellos uno de nacionalidad estadounidense, aseguraron que estaban preparados para “el fin del mundo” y que el equipo táctico y el arsenal asegurado eran para proteger a los jerarcas e instalaciones de La Luz del Mundo, asentada en Jalisco.

Al momento de ser detenidos por fuerzas federales y estatales, los hombres vestían ropa tipo militar y señalaron que realizaban entrenamiento táctico operativo en un predio de la zona serrana de dicho municipio colindante con el estado de Jalisco, con presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación ().

Iglesia La luz del Mundo. Foto: Archivo
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que, en el campo de adiestramiento ubicado en Vista Hermosa, un municipio colindante con el estado de Jalisco, se les aseguró una pistola automática calibre 9 milímetros, 19 pistolas de plástico, cuchillos, chalecos y radios.

De acuerdo con las autoridades consultadas, “Jahzer” es una especie de guardaespaldas para los pastores de La Luz del Mundo y sus propiedades, quien controlan la operación logística de la iglesia.

El operativo fue coordinado por la Guardia Civil, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y policías municipales. Los 38 detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

La captura de estos feligreses ocurre días después de que el líder de la iglesia de La Luz de Mundo, Naasón Joaquín García, se declaró no culpable de seis cargos criminales, entre ellos conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil, ante una Corte federal de Nueva York.

