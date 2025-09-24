Michoacán.- Un grupo de 38 hombres, entre ellos uno de nacionalidad estadounidense quienes pertenecen a La Luz del Mundo, fueron detenidos en portación “de un arma corta y 19 réplicas de armas de fuego, así como armas blancas y equipo táctico”, confirmaron fuentes federales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Púbica de Michoacán, la detención tuvo lugar el martes en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán.

A través de un comunicado, detalló que gracias a una denuncia sobre presuntos civiles armados que se encontraban en un predio ubicado en las cercanías de una brecha, entre los límites con el estado de Jalisco, elementos de la Guardia Civil, del Ejército Mexicano,, la Guardia Nacional, FGE y la Policía local, desplegaron un amplio dispositivo de seguridad para trasladarse a la zona.

Detienen a 38 hombres relacionados con La Luz del Mundo en Michoacán (24/09/2025). Foto: Especial

En el lugar, se confirmó la presencia de 38 hombres realizando entrenamiento táctico operativo y en portación de una pistola calibre .9 milímetros, 19 réplicas de armas de fuego, así como cuchillos, navajas, equipo táctico y de radiocomunicación; además, se localizó un camión de pasajeros.

La SSC de Michoacán puntualizó que los ahora indiciados fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora correspondiente a efecto de que se determine su situación jurídica.

aov/cr