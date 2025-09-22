Toluca, Méx.— El programa Canje de Armas 2025 entró en su recta final con un balance de mil 11 armas de fuego, 81 mil 320 cartuchos y 264 granadas destruidas, que fueron entregadas de forma voluntaria por habitantes de distintas regiones del Estado de México.

En la semana 15 de actividades, realizada del 17 al 20 de septiembre en Nicolás Romero, Villa Guerrero, Texcoco y Zumpango, ciudadanos acudieron a los módulos para intercambiar 51 armas, de las cuales 26 eran cortas y 25 largas, además de mil 927 cartuchos y 45 granadas.

De acuerdo con cifras oficiales, la edición 2025 alcanzó 45 municipios, una cobertura mayor a la del año pasado, cuando el programa llegó a 32 demarcaciones. La última etapa se llevará a cabo del 22 al 27 de septiembre en Calimaya, Luvianos, Cocotitlán y Coyotepec, donde se instalarán los módulos de canje anónimo y seguro.

Con esta estrategia, el gobierno estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretenden reducir la presencia de armas en los hogares mexiquenses y evitar accidentes, además de contribuir a la prevención de delitos.

En todos los casos, el procedimiento es riguroso: las armas son destruidas completamente con una cortadora de metal, en presencia de personal de Sedena.

Los cartuchos y artefactos explosivos son trasladados por personal especializado de la Secretaría de la Defensa para su destrucción controlada.

Uno de los principios clave del programa es mantener el anonimato de quienes participan. Si al final del proceso una persona decide no realizar el canje, el arma le es devuelta sin consecuencias legales.

La entrega de armas es recompensada con dinero en efectivo, cuyo monto depende del tipo, calibre y estado del arma. Según el tabulador 2025, los ciudadanos que entreguen armas hechizas o artesanales pueden recibir entre 532 y mil 691 pesos. Por armas deportivas el monto va de 160 a 466 pesos, por las permitidas por la ley, el pago oscila entre 85 y 7 mil 999 pesos.