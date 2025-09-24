Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

Más Información

Cuernavaca.- El secretario de Seguridad Pública en Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, precisó que la casa robada en el barrio de Santo Domingo, , no corresponde a la del senador Gerardo Fernández Noroña, sino a la propiedad de Gisela “N”, habitante del domicilio contiguo.

El robo, sin embargo, no ha sido denunciado ante el Ministerio Público, de acuerdo con una consulta a esa dependencia.

En su cuenta de X, el legislador escribió que “entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien”.

Hoy el secretario de Seguridad estatal informó en su conferencia de prensa semanal que ayer, a las 22:30 horas, la propietaria del domicilio reportó que al interior de su domicilio ingresó al menos un masculino, quien escaló una barranca, abrió una ventana y se introdujo a su casa.

“Es un domicilio contiguo a la del senador de la república Noroña y donde ella menciona que le robaron siete chamarras y que se veía tal cantidad de cajones abiertas todo demás, quizás buscando documentación o papelería en su domicilio”, informó Urrutia Lozano.

El caso, agregó el jefe policiaco, fue atendido anoche por el gabinete nacional y se abordó en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Morelos, y confirmó que Gisela “N” apoyó para hacer una inspección y también buscar que el asaltante “identificado” no estuviera en las inmediaciones.

