Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

Cuernavaca.- El secretario de Seguridad Pública en Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, precisó que la casa robada en el barrio de Santo Domingo, municipio de Tepoztlán, no corresponde a la del senador Gerardo Fernández Noroña, sino a la propiedad de Gisela “N”, habitante del domicilio contiguo.

El robo, sin embargo, no ha sido denunciado ante el Ministerio Público, de acuerdo con una consulta a esa dependencia.

En su cuenta de X, el legislador escribió que “entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien”.

Leer también Fiscalía de Chiapas confirma suicidio tras hallazgo de mujer sin vida dentro de su vivienda en Tuxtla Gutiérrez

Hoy el secretario de Seguridad estatal informó en su conferencia de prensa semanal que ayer, a las 22:30 horas, la propietaria del domicilio reportó que al interior de su domicilio ingresó al menos un masculino, quien escaló una barranca, abrió una ventana y se introdujo a su casa.

“Es un domicilio contiguo a la del senador de la república Noroña y donde ella menciona que le robaron siete chamarras y que se veía tal cantidad de cajones abiertas todo demás, quizás buscando documentación o papelería en su domicilio”, informó Urrutia Lozano.

El caso, agregó el jefe policiaco, fue atendido anoche por el gabinete nacional y se abordó en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Morelos, y confirmó que Gisela “N” apoyó para hacer una inspección y también buscar que el asaltante “identificado” no estuviera en las inmediaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL