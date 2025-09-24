Tuxtla Gutiérrez.- Johana “N”, una joven de 38 años, se suicidó dentro de su vivienda ubicada en la colonia Monte Cristo de Tuxtla Gutiérrez; por el hecho la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación.

La Dirección de Servicios Periciales realizó el levantamiento y trasladó el cadáver al Servicio Médico Forense, donde la necropsia de ley confirmó la muerte por asfixia mecánica por ahorcamiento (suicidio).

La Fiscalía General informó además que investiga el caso para esclarecer los hechos con el compromiso de garantizar la seguridad y la paz de Chiapas bajo el criterio de cero impunidades.

Hallazgo cadáver en estado de descomposición en Real del Bosque

Respecto al hallazgo, el pasado sábado, del cadáver de una mujer en estado de descomposición dentro de una vivienda de la colonia Real del Bosque, en esta ciudad, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca afirmó en las recientes horas que se tienen avances en las indagatorias.

"En el feminicidio ocurrido en el fraccionamiento Real del Bosque, se tienen avances importantes tendientes a esclarecer este lamentable hecho, por lo que en las próximas horas se dará cuenta de esta investigación", enfatizó el funcionario estatal.

La Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50 más 1 informó el domingo que el cuerpo de una mujer en estado de descomposición, "que fue estrangulada", fue localizado dentro de una vivienda de la colonia Real del Bosque, en Tuxtla Gutiérrez.

Este "acto atroz, en el que la joven fue estrangulada, constituye el feminicidio número 26 durante el año que transcurre en Chiapas".

La colectiva agregó que esa cifra es aún más alarmante en Tuxtla Gutiérrez, que con este nuevo caso registra cuatro feminicidios y se consolida como un foco rojo de violencia de género en la entidad.

El hallazgo de la joven fue realizado la noche del sábado; la mañana de ese día fue localizado también el cuerpo desmembrado de Thalía del Rocío N, en unos contenedores de basura de la colonia Terán, al poniente de esta ciudad. Su cónyuge Ciro N, fue arrestado horas después como presunto responsable del feminicidio.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir ira o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

