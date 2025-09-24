Culiacán.- Se investiga si el joven Irving Jahir “N” de 20 años, encontrado muerto a un lado del canal siete, está relacionado con el intento del despojo de la camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador, cuyos escoltas resultaron heridos al enfrentarse a balazos con los presuntos delincuentes.

El hallazgo del cuerpo de este joven entre la maleza del canal que corre cercano al boulevard Jesús Kumate, donde tuvo lugar el enfrentamiento entre los escoltas de la nieta de Rubén Rocha Moya, hace presumir que este resulto herido, por lo que buscó refugio en una parte enmontada donde falleció.

Los familiares de esta persona que se presentaron al lugar de los hechos lo identificaron con el nombre de Irving Jahir “N”, originario del nuevo municipio de Eldorado, por lo que la Fiscalía General del Estado que abrió una carpeta de investigación sobre el intento de despojo de una camioneta, investiga su posible participación.

Según las primeras indagaciones, la tarde del martes pasado, la hija de la presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF, Eneyda Rocha Ruiz, viajaba en una camioneta Jeep, modelo 2023, acompañada de dos escoltas, una de ellas del sexo femenino, la cual conducía la unidad.

Al circular por el boulevard Jesús Kumate, hombres armados los interceptaron con la intención de despojarlos de la unidad, por lo que el elemento de los Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública, de nombre José “N”, que viajaba como copiloto, sacó su arma de cargo y los confrontó.

Tras un breve intercambio de disparos, los presuntos delincuentes huyeron del lugar, sin embargo, los dos escoltas resultaron heridos por lo que en la misma camioneta en que viajaban fueron trasladados por sus compañeros de urgencia a un hospital de Culiacán.

El secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo, explico que la mujer escolta que conducía la camioneta solo presentó lesiones por esquiarlas de bala, sin embargo, su compañero, presento varios impactos de bala, por lo que su estado de salud es delicado y se encuentra en recuperación en un hospital.

La hija del gobernador, Eneyda Rocha Ruiz, a través de las redes sociales, envió un mensaje en el sentido que respeto al intento de despojo de la camioneta en la que viajaba su hija menor y resultó ilesa, agradeció de corazón la labor de los elementos de seguridad que intervinieron y que reciben atención médica.

afcl/LL