Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, dio a conocer que los en un ataque sobre el boulevard Jesús Kumate, en la capital del estado, viajaban acompañando a una de sus nietas la que resultó ilesa.

A través de las redes sociales, el ejecutivo estatal dijo que respecto a la agresión sufrida por elementos de la en la capital del estado, derivado de un en la que viajaba su nieta, los dos escoltas que la acompañaban resultaron lesionados.

En su breve mensaje, aceptó que en la unidad viajaba su nieta, quien resultó ilesa, por lo que sigue trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Previo a su mensaje a través de las redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en el caso, en donde dos elementos que brindan servicios como escoltas fueron atacados a balazos y resultaron heridos, se trató de un intento de despojo violento de la camioneta blanca en la que viajaban.

Sin dar mayores detalles del atentado, sobre la adscripción como escoltas de estos elementos, ni sus nombres, la dependencia estatal, volvió a emitir un segundo y un breve comunicado, sobre los acontecimientos, en los que dos elementos de los Servicios de Protección resultaron heridos.

Los datos que se conocen, son que dos elementos de seguridad que sirven como escoltas, de ambos sexos, viajaban en un Jepp color blanco, de modelo 2023, sobre la avenida Jesús Kumate, en la parte sur-poniente de la capital del estado cuando fueron atacados a balazos con armas automáticas.

El hecho fue confirmado por el gobernador, Rubén Rocha Moya, a través de sus redes sociales. (Foto: cortesía)
En el ataque varios disparos penetraron sobre las ventanas de un autobús de pasajeros una línea de concesión federal, sin que se reportaran victimas colaterales de los hechos, solo daños a la unidad motriz.

Los dos elementos, uno del sexo femenino y el otro identificado como José “N”, tuvieron que ser trasladados a un hospital a causa de las lesiones que presentaron, uno de ellos el del sexo masculino, fue reportado como grave.

Cabe destacar que este nuevo hecho ocurre en medio de la visita del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , quien encabezó el Gabinete de Seguridad, cuya sesión se realizó este martes en la Base Aérea Militar Número 10 en Culiacán.

