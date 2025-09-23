Más Información

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que en en promedio diario los homicidios pasaron de 5.9 en octubre de 2024 a 3.5 en septiembre de 2025.

En redes sociales el funcionario señaló que en lo que va del mes se han cometido menos de la mitad de los homicidios ocurridos en octubre.

“En este periodo han sido detenidas 1,752 personas, se aseguraron 3,658 armas de fuego y más de 95 toneladas de droga.

Omar García Harfuch informó que en Sinaloa en promedio diario los homicidios pasaron de 5.9 en octubre de 2024 a 3.5 en septiembre de 2025. Foto: SSPC
Los titulares de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_ seguiremos visitando la entidad hasta que tengamos los resultados que todos queremos”, resaltó en redes sociales.

