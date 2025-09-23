Culiacán, Sin.- En la sesión del Gabinete de Seguridad Federal que encabezó, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se ofreció a los empresarios y dueños de medios de comunicación informar en forma semanal sobre los avances que se tienen en materia de seguridad en Sinaloa.

Al salir de la reunión, celebrada en la Base Aérea Militar, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya indicó que en respuesta a los planteamientos de los empresarios y directores de medios, la divulgación de los avances que se tengan para restablecer la paz y la tranquilidad, será en forma semanal.

Comentó que será a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de seguridad como se dará a conocer la información casa semana, para no esperar que el gabinete de seguridad federal sesione en esta ciudad para que se de a conocer los avances.

Rocha Moya externó que lo importante en esta nueva sesión del Gabinete de Seguridad federal, fue la participación de los empresarios y directores de los medios de comunicación, donde surgieron las propuestas, con la intención de informar a la población en tiempos mas prudentes y no esperar que esto sea mensual.

Comentó que fue el Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, el que propuso que la divulgación semanal de los avances en materia de seguridad en esta entidad, se puede hacer a través del Secretariado del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa.

Adelantó que será en el transcurso de esta semana, cuando se defina los días en los que se va a tener las reuniones con los medios de comunicación para compartirles los datos que se tengan en la materia.

Sin dar cifras, el Ejecutivo estatal, indicó que en esta sesión, celebrada en la Base Aérea Militar, los datos dados a conocer por Omar García Harfuch, es que se observa una disminución en los delitos de alto impacto, tanto en el país, como en Sinaloa.

En esta esta nueva sesión, estuvieron presentes, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el de la Defensa Nacional, general, Ricardo Trevilla Trejo, el de Marina, almirante Reymundo Pedro Morales, el titular de la Gracia Nacional, general, Hernán Cortes Hernández y el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

