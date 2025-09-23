Ciudad Juárez.- Más de 410 mil plantas de marihuana fueron destruidas en el municipio de Guerrero, Chihuahua.

El aseguramiento se logró luego de un operativo que realizó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en donde se logró la destrucción de tres plantíos de marihuana en la zona serrana del municipio de Guerrero, como parte de los operativos de búsqueda y prevención del delito.

Según se dijo las plantas se encontraban en etapa lista para cosecha.

Foto: Especial

Durante la primera jornada, se ubicaron dos sembradíos: el primero con una extensión aproximada de 45 mil metros cuadrados, en el que fueron destruidas 180 mil plantas; y un segundo de 4 mil 800 metros cuadrados con cerca de 14 mil 400 plantas.

En un segundo recorrido en la misma zona serrana, se detectó otro plantío de aproximadamente 54 mil metros cuadrados, en el que fueron erradicadas 216 mil plantas.

Con ello, se eliminaron un total de 410 mil 400 plantas de marihuana, cultivadas en casi 104 mil metros cuadrados de superficie.

Como parte del protocolo, se levantaron muestras de la hierba que fueron puestas a disposición del Ministerio Público correspondiente, mientras que el resto fue destruido en el lugar.

