Cuernavaca.- Autoridades estatales y federales de la Mesa Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad ejecutaron órdenes de cateo en 10 domicilios en los poblados de Huazulco y Amilcingo, en el, para desarticular una célula delictiva de influencia regional.

La Fiscalía General del Estado informó que en estas acciones detuvieron a 11 personas, tres por órdenes de aprehensión y ocho en flagrancia.

Todos ellos, subraya la dependencia, forman parte de un grupo delictivo denominado “Los Aparicio” y/o “Huazulcos” relacionados con delitos de alto impacto en Temoac y en los municipios de Jantetelco, Jonacatepec y Zacualpan de Amilpas, oriente del estado.

El grupo de intervención estuvo integrado por elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), la Secretaría de la Defensa (Defensa), Guardia Nacional (GN), Marina, Agencia de Investigación Criminal (AIC) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos.

“Con esta acción simultánea, se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión por el delito de secuestro exprés agravado y se detuvieron a ocho personas en flagrancia ante la probable comisión de delito contra la salud, resistencia de particulares, secuestro equiparado y portación de arma de fuego”, informó la FGE.

