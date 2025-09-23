Tabasco inició la semana con violencia al ser asesinadas cinco personas en los municipios de Cárdenas y Jalpa de Méndez.

Durante la noche de este lunes, un grupo de sujetos armados ejecutaron a tres hombres afuera de un domicilio particular en Jalpa de Méndez.

En un primer momento, en la ranchería La Trinidad, sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon en contra de una vivienda, aunque no se reportaron personas heridas.

Sin embargo, en un segundo ataque armado, dos individuos que se trasladaban en una motocicleta con el rostro cubierto, en la colonia La Soledad, sector La Cruz, balearon a tres hombres que se encontraban afuera de una casa, perdiendo la vida en el lugar.

Los vecinos dieron aviso a las autoridades, quienes montaron un operativo en la zona, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, en tanto que la Fiscalía General del Estado, inició la carpeta de investigación correspondiente.

Cabe señalar que, durante las primeras horas de este lunes, se reportó la ejecución a balazos de dos sujetos en la ranchería San Pedro, Cárdenas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la mañana y de acuerdo con las autoridades una de las víctimas fue identificada como Christian "N", mientras que el segundo era conocido como "El Kalimba", ambos originarios de la ranchería Encrucijada Tercera Sección, mejor conocido como "Las Calzadas".

A decir de vecinos, previamente hombres armados habían baleado la vivienda de Christian, quien se dedicaba a la renta de sillas y mesas.

