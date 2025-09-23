Culiacán.- Elementos de las Fuerzas federales desplegaron un operativo en la zona del fraccionamiento Santa Sofia, en el sector de Bugambilias, en Culiacán, en donde un vecino a través de TikTok trasmitió en vivo las acciones y argumentó sentirse inquieto por la situación, sin que los militares o policías ingresaran al conjunto habitacional

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado ante los videos divulgados en redes sociales, emitió un comunicado en el sentido que un grupo interinstitucional lleva a cabo recorridos de vigilancia y prevención en varias colonias.

Sobre la presencia de elementos militares, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva, expuso que las actividades que se desarrollan no representan riesgos para la población, ya que se siguen los protocolos de la ley con respecto a los derechos humanos.

Lo que se conoce es que personal federal mantienen en resguardo una de las viviendas de dicho fraccionamiento, sin que se conozca los motivos, solo se mantiene la revisión de los vehículos que entran y salen de la privada Santa Sofia.

Según los testimonios de la persona que uso las redes sociales para trasmitir en vivo, esgrimió que dos miembros de su familia habían sido detenidos, sin especificar los motivos, ni dar las identidades de dichas personas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL