Chihuahua, Chihuahua.- El gobierno del estado, en coordinación con autoridades militares y federales, anunció la instalación de Bases de Operación en diversas comunidades de Chihuahua con el objetivo de reforzar la seguridad de la población e implementar acciones que garanticen la detención de generadores de violencia.

La estrategia, presentada en la Mesa Estatal de Construcción de Paz presidida por la gobernadora Maru Campos Galván, contempla patrullajes permanentes realizados por corporaciones de los tres niveles de gobierno y elementos del Ejército Mexicano, operando las 24 horas del día.

Las bases se establecerán en Chihuahua capital, Ciudad Juárez, Coyame del Sotol, Moris, Guachochi, Guadalupe y Calvo y Cuauhtémoc, con el objetivo de garantizar atención focalizada y fortalecer la presencia de seguridad en puntos estratégicos.

Además, se implementarán operativos focalizados contra personas generadoras de violencia, apoyados por 400 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, tecnología avanzada y coordinación interinstitucional.

La gobernadora Campos Galván enfatizó la importancia de la colaboración estrecha entre autoridades y exhortó a mantener el esfuerzo constante para proteger la paz y tranquilidad de los chihuahuenses.

Entre los asistentes a la sesión se encontraban el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; los generales Alberto Miguel Rodríguez y Alejandro Gutiérrez, comandantes de las zonas militares 5/a y 42/a; el fiscal general del estado, César Jáuregui; el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya; así como representantes de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Bienestar y el Instituto Nacional de Migración.

Esta medida busca fortalecer la seguridad en Chihuahua, garantizar la detención de generadores de violencia y consolidar la paz en las comunidades del estado.

rmlgv