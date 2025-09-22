Culiacán, Sin.- Una juez de control y enjuiciamiento vinculó a proceso a Luis Ricardo “N”, de 53 años de edad, por el delito de daños y perjuicios en perjuicio a su vecina Ana “N”, a quien le prendió fuego a la puerta de su departamento, del fraccionamiento Arieta, de la ciudad de Mazatlán, en venganza por haberlo denunciado de acoso.

Durante la audiencia inicial, se le dictó prisión preventiva oficiosa y se otorgó un plazo de cinco meses para concluir las investigación complementaria, con relación a este delito, y las nuevas imputaciones efectuadas por la ofendida.

En las primeras indagaciones, se estableció que el imputado, fue captado el viernes pasado, cuando se dirigió al departamento donde vive su vecina, una joven mujer casada, de 23 años de edad, cuyo esposo, por ser un miembro de la marina mercante, este en forma continua tiene que viajar.

Ricardo “N”, presuntamente le prendió fuego a la puerta del departamento de Ana “N”, el cual se ubica en un cuarto piso de uno de los edificios de la privada Arieta, presuntamente en venganza porque esta el pasado 15 de septiembre, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia de acoso en su contra.

