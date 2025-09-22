Más Información

De la Fuente defiende solución de dos Estados para Palestina e Israel; "Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero"

De la Fuente defiende solución de dos Estados para Palestina e Israel; "Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero"

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar asesinato de B-King y DJ Regio Clown; autoridades coordinan pesquisas

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar asesinato de B-King y DJ Regio Clown; autoridades coordinan pesquisas

Estudiante muere apuñalado dentro del CCH Sur; agresor fue detenido tras intentar huir

Estudiante muere apuñalado dentro del CCH Sur; agresor fue detenido tras intentar huir

Identifican los cuerpos de los DJs colombianos B-King y Regio Clown hallados en Cocotitlán; sus familias ya están en México

Identifican los cuerpos de los DJs colombianos B-King y Regio Clown hallados en Cocotitlán; sus familias ya están en México

¿Quién es Aitana Bonmatí? La catalana que igualó a Johan Cruyff y Michel Platini

¿Quién es Aitana Bonmatí? La catalana que igualó a Johan Cruyff y Michel Platini

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Cuernavaca, Mor.- La difusión de un video en el que un grupo auto llamado "Cartel de Sinaloa" acusó a diputados locales, federales, senadores y autoridades municipales de vínculos con , tiene tintes políticos muy claros, señaló la gobernadora Margarita González Saravia y pidió a las autoridades responsables investigar al respecto.

El video que circuló desde la noche del jueves se menciona el nombre de “Javier Chávez” y algunos medios digitales interpretaron que se trata del jefe de oficina de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, quien acudió el viernes a la a presentar su denuncia.

Este día en la conferencia de prensa semanal, la gobernadora dijo que las campañas de comunicación en contra del gobierno tienen un fin político claro, pero el pueblo sabe que son mentiras contra un movimiento de transformación verdadero.

Lee también

González Saravia expresó su respeto a los medios de comunicación, pero rechazó las calumnias y mentiras que, dijo, atentan contra la integridad y la seguridad del gobierno.

“Ese video se tiene que investigar por parte de las autoridades competentes. Es un video de narcos y no sabemos quién lo produjo y por qué”, comentó en la conferencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses