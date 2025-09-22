Cuernavaca, Mor.- La difusión de un video en el que un grupo auto llamado "Cartel de Sinaloa" acusó a diputados locales, federales, senadores y autoridades municipales de vínculos con células delictivas, tiene tintes políticos muy claros, señaló la gobernadora Margarita González Saravia y pidió a las autoridades responsables investigar al respecto.

El video que circuló desde la noche del jueves se menciona el nombre de “Javier Chávez” y algunos medios digitales interpretaron que se trata del jefe de oficina de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, quien acudió el viernes a la FGR a presentar su denuncia.

Este día en la conferencia de prensa semanal, la gobernadora dijo que las campañas de comunicación en contra del gobierno tienen un fin político claro, pero el pueblo sabe que son mentiras contra un movimiento de transformación verdadero.

González Saravia expresó su respeto a los medios de comunicación, pero rechazó las calumnias y mentiras que, dijo, atentan contra la integridad y la seguridad del gobierno.

“Ese video se tiene que investigar por parte de las autoridades competentes. Es un video de narcos y no sabemos quién lo produjo y por qué”, comentó en la conferencia.

