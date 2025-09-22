Morelia.- Una unidad especializada en el manejo y desactivación de explosivos logró neutralizar una granada de fragmentación, presuntamente lanzada por un sujeto hacia la sede de la delegación del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Morelia.

El artefacto explosivo fue reportado por transeúntes que caminaban sobre la avenida Camelinas, donde se encuentra ubicada la sede del INM.

Al lugar arribó personal del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para tomar el control de la situación y desactivar la granada.

Un reporte preliminar de las instancias de seguridad refiere que el artefacto fue lanzado por un sujeto desde un vehículo en movimiento.

Las autoridades ya revisan las cámaras de esa zona, para obtener datos de prueba que los lleven a los responsables de este hecho criminal que causó terror entre la ciudadanía.

afcl/LL