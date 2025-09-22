Tuxtla Gutiérrez.- Autoridades de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes reabrieron el tránsito en la carretera costera de Chiapas, que comunica con Centroamérica, después de la caída de dos puentes en la zona debido a las fuertes lluvias del pasado fin de semana.

La rehabilitación se consiguió como resultado de casi 40 horas de trabajo ininterrumpido.

En la zona, maquinaria pesada y más de 150 trabajadores participaron en el restablecimiento del paso provisional en el puente Pacayal 1, ubicado en el municipio de Mapastepec.

Durante más de 48 horas, cientos de camiones de carga que trasladan mercancía entre México y Centroamérica resultaron afectados por el desplome de los puentes la noche del pasado viernes.

Fue habilitado un camino alterno para vehículos pequeños pero la vía fue dañada luego por inundaciones.

De manera preliminar, Protección Civil de Chiapas informó que unos 32 municipios fueron afectados por las fuertes lluvias de los recientes días.

El gobierno estatal continúa con la evaluación de daños. Las principales afectaciones son inundaciones de viviendas y caminos interrumpidos por deslaves y asentamientos.

Chiapas mantiene alerta amarilla en cuatro regiones ante pronósticos de lluvias intensas, fuertes y muy fuertes.

afcl/LL