Cancún.- Tras el accidente ocurrido el pasado 16 de septiembre en el bulevar Luis Donaldo Colosio de Cancún, en el que murieron integrantes de una familia, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Quintana Roo, descartó que la causa haya sido negligencia técnica o errores en el diseño de la vialidad, obra del gobierno federal.

El presidente de la CMIC en la entidad, Ulises Morales, afirmó que el proyecto del bulevar Colosio es de calidad y cumple con las normas mexicanas e internacionales aplicables.

Explicó que el diseño de la carretera se apega a la Norma Mexicana NR, así como a las disposiciones internacionales de la American Concrete Institute (ACI 3256R88 y ACI 325125), por lo que los parámetros de trazado y longitudinales corresponden a lo establecido en los estándares técnicos vigentes.

Morales Estrada añadió que la geometría y las condiciones de la vía se encuentran dentro de la normatividad, tanto en lo que respecta al trazo como a la resistencia y características de construcción.

“El diseño está correcto, los trazados están correctos, están normados, no solo nacional sino también internacionalmente, y han cumplido las normas técnicas que requieren estas realidades”, sostuvo el dirigente, presente en la conferencia en donde la Fiscalía General del Estado (FGE) abordó el tema.

El fiscal general, Raciel López Salazar, detalló que el accidente fue presuntamente provocado por uno de los conductores de los vehículos que colisionaron.

Se trata de José Antonio, de 24 años, quien manejaba un Mitsubishi, a exceso de velocidad, en dirección sur–norte.

De acuerdo con el dictamen pericial, el exceso de velocidad lo hizo perder el control, impactarse contra la guarnición del camellón central e invadir el carril contrario, donde colisionó con una Toyota Avanza en la que viajaba la familia fallecida.

El conductor fue detenido y se encuentra vinculado a proceso por los delitos de lesiones culposas en agravio de dos personas y homicidio culposo de siete personas.

López Salazar presentó además un desglose de los 75 accidentes registrados en esa vialidad durante este año; de ellos, 4 accidentes fatales, con un saldo de 10 personas fallecidas.

De enero a marzo —precisó— se registraron 25 accidentes, con 3 decesos (30 por ciento del total anual hasta el momento).

Entre abril y agosto hubo 44 accidentes sin pérdidas humanas. En septiembre ocurrieron 6 accidentes, con 7 fallecidos, lo que representa el 70 por ciento de muertes en el año.

En cuanto a las causas principales, se identificó que en 54 casos fue por exceso de velocidad (72 por ciento); 8, por invasión de carril contrario; 5, por no respetar el semáforo; 4, por corte de circulación; 3, por atropellamiento derivado de imprudencia peatonal y uno por derrape de motociclista a exceso de velocidad.

El fiscal concluyó que la mayoría de los percances obedecen a la falta de respeto de los conductores a los señalamientos viales, principalmente en lo relativo al límite máximo de 70 kilómetros por hora establecido para esa vía.

A su costado, la titular de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, consideró que "es muy clara la condición técnica" expuesta por la CMIC, en torno a que la obra federal cumple con requisitos y calidad— y llamó a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad y atender la señaletica, sobre todo si ha llovido, revisar sus vehículos y no conducir en estado de ebriedad.

El reciente accidente había reavivado las críticas hechas sobre el reticulado de la vialidad, que en lugar de ser horizontal a ésta, se colocó en el mismo sentido, lo que podría facilitar que los vehículos derraparan, lo cual fue descartado hoy por la CMIC y las autoridades.

