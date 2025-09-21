Más Información
Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Defensa derivó en la muerte de cuatro personas y en la detención de otras cinco; la información preliminar indica que el tiroteo comenzó en Zacatecas y terminó en Jalisco.
Según los primeros reportes personal del Ejército destacamentado en Zacatecas patrullaba cerca de la comunidad de Agua Tinta cuando observaron a varios sujetos abordo de un un vehículo y les ordenaron detenerse.
Los sujetos intentaron escapar y detonaron sus armas, lo que derivó en un enfrentamiento y una persecución que se extendió hasta el municipio de Teocaltiche; tras los hechos se reportó que cuatro personas perdieron la vida y cinco más fueron arrestadas.
Hasta ahora las autoridades no han emitido información oficial al respecto pero se sabe que en el lugar hay presencia de soldados y agentes de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía de Jalisco.
