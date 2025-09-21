Más Información

Entre Israel y Palestina: cómo se posiciona México frente al conflicto y la ONU

Un DJ, Polanco y un gimnasio: esto es lo que se sabe de la desaparición del colombiano B King

¿Cuántos países reconocen al Estado palestino? ¿Cuál es la postura de México?

Muere paciente de 36 años atendido en el Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" tras explosión en Puente de la Concordia

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales

Un entre civiles armados y elementos de la Defensa derivó en la muerte de cuatro personas y en la detención de otras cinco; la información preliminar indica que el comenzó en Zacatecas y terminó en Jalisco.

Según los primeros reportes personal del Ejército destacamentado en Zacatecas patrullaba cerca de la comunidad de Agua Tinta cuando observaron a varios sujetos abordo de un un vehículo y les ordenaron detenerse.

Los sujetos intentaron escapar y detonaron sus armas, lo que derivó en un enfrentamiento y una persecución que se extendió hasta el municipio de Teocaltiche; tras los hechos se reportó que cuatro personas perdieron la vida y.

Hasta ahora las autoridades no han emitido información oficial al respecto pero se sabe que en el lugar hay presencia de soldados y agentes de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía de Jalisco.

