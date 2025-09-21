La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que a las 15:00 horas se formó la tormenta tropical "Narda", la cual se localizó a 390 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero y a 440 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Hasta el momento presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacía el noroeste a 17km/h.

Se pronostica que durante las próximas horas, se incremente el viento y oleaje en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Centro de la tormenta tropical "Narda" (21/09/2025). Foto: Conagua

Además, provocará lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el este y costa de Oaxaca y el sur de Guerrero, además de precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 mm en Michoacán.

Conagua también advierte sobre viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Oaxaca y Guerrero.

Ante estos hechos, las autoridades advierten sobre deslaves, incremento de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones.

Pronostico de trayectoria de tormenta tropical "Narda" (21/09/2025). Foto: Conagua

aov