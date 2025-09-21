Más Información

Muere paciente de 36 años atendido en el Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" tras explosión en Puente de la Concordia

Muere paciente de 36 años atendido en el Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" tras explosión en Puente de la Concordia

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Fiscalía de la CDMX difunde boletín de búsqueda de B-King, DJ colombiano reportado como desaparecido en Polanco

Fiscalía de la CDMX difunde boletín de búsqueda de B-King, DJ colombiano reportado como desaparecido en Polanco

¿Cuántos países reconocen al Estado palestino? ¿Cuál es la postura de México?

¿Cuántos países reconocen al Estado palestino? ¿Cuál es la postura de México?

Eclipse Solar: sigue aquí la transmisión en vivo del fenómeno astronómico hoy, 21 de septiembre

Eclipse Solar: sigue aquí la transmisión en vivo del fenómeno astronómico hoy, 21 de septiembre

Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales

Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales

La Comisión Nacional del Agua () informó que a las 15:00 horas se formó la , la cual se localizó a 390 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero y a 440 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Hasta el momento presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacía el noroeste a 17km/h.

Se pronostica que durante las próximas horas, se incremente el viento y oleaje en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Centro de la tormenta tropical "Narda" (21/09/2025). Foto: Conagua
Centro de la tormenta tropical "Narda" (21/09/2025). Foto: Conagua

Lee también

Además, provocará de 75 a 150 milímetros en el este y costa de Oaxaca y el sur de Guerrero, además de precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 mm en Michoacán.

Conagua también advierte sobre viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Oaxaca y Guerrero.

Ante estos hechos, las autoridades advierten sobre deslaves, incremento de ríos y arroyos, así como desbordamientos e .

Pronostico de trayectoria de tormenta tropical "Narda" (21/09/2025). Foto: Conagua
Pronostico de trayectoria de tormenta tropical "Narda" (21/09/2025). Foto: Conagua
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses